Как подготовиться к Великому посту: советы священника

В течение Великого поста следует отказаться от продуктов животного происхождения и рыбы. В русской традиции это считается строгим постом, хотя в Греции есть послабления. Греки могут употреблять морепродукты по субботам и воскресеньям, такие как креветки и мидии. Однако в русской традиции это не принято, хотя некоторые верующие придерживаются греческой традиции. В пост можно есть каши, овощи, макароны, орехи. Некоторые верующие еще строже постятся, отказываясь даже от масла. По субботам и воскресеньям можно пить вино, но в разумных пределах.