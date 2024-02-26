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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Как подготовиться к Великому посту: советы священника

26 февраля 2024, 16:15
Россиянам было напомнили, как грамотно подготовиться к Великому посту. Священник РПЦ Николай Савченко объяснил правила и рекомендации для верующих.

Подготовка к Великому посту начинается с Прощеного воскресенья, в последний день перед началом поста. В этот день нужно просить прощения у окружающих и мириться с ними. Если это не возможно, то хотя бы в душе прощать. Такая подготовка позволяет избежать раздражения во время поста. За неделю до поста следует отказаться от мяса и есть только молочные продукты, пишет 360tv.ru.

Во время Масленицы, в период народных гуляний, есть соблазн переедать. Но важно входить в пост спокойно, не прибегая к крайностям. Лучше избегать традиций с языческими корнями, таких как прыжки через костер и сожжение чучела зимы. Вместо этого можно следовать другим традициям, например, печь жаворонков из постного теста в день памяти Сорока мучеников Севастийских.

В течение Великого поста следует отказаться от продуктов животного происхождения и рыбы. В русской традиции это считается строгим постом, хотя в Греции есть послабления. Греки могут употреблять морепродукты по субботам и воскресеньям, такие как креветки и мидии. Однако в русской традиции это не принято, хотя некоторые верующие придерживаются греческой традиции. В пост можно есть каши, овощи, макароны, орехи. Некоторые верующие еще строже постятся, отказываясь даже от масла. По субботам и воскресеньям можно пить вино, но в разумных пределах.

Во время Великого поста нужно строго поститься за исключением нескольких дней, таких как Благовещение и Вербное воскресенье. В эти дни можно употреблять рыбу. В Лазареву субботу можно есть икру. Самыми строгими неделями поста считаются первая и последняя. Те, кто по состоянию здоровья не могут соблюсти строгий режим весь период, могут поститься только в эти недели. Празднование Светлого Христова Воскресения (Пасхи) в этом году приходится на 5 мая.

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