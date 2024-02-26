Как сэкономить топливо зимой: неожиданный, но эффективный совет для водителей

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Что нужно сделать? Многие водители перегружают багажник ненужными предметами, которые редко используются. Эти вещи остаются без применения в любое время года, но многие не спешат избавиться от них, пишет pravda.ru.
Иногда достаточно просто освободить багажное отделение от лишнего хлама — строительных материалов, пустых канистр, чемоданов, неиспользуемых средств и так далее, чтобы расход топлива значительно снизился.
Убрав несколько десятков килограмм лишних предметов из автомобиля, можно легко снизить расход топлива на пару процентов.