properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Как сэкономить топливо зимой: неожиданный, но эффективный совет для водителей

26 февраля 2024, 05:50
Зимой расход топлива увеличивается из-за использования отопительной системы и необходимости прогревать двигатель. Плохие дорожные условия также влияют на расход топлива. Однако можно принять простые меры, чтобы снизить его потребление.

Что нужно сделать? Многие водители перегружают багажник ненужными предметами, которые редко используются. Эти вещи остаются без применения в любое время года, но многие не спешат избавиться от них, пишет pravda.ru.

Иногда достаточно просто освободить багажное отделение от лишнего хлама — строительных материалов, пустых канистр, чемоданов, неиспользуемых средств и так далее, чтобы расход топлива значительно снизился.

Убрав несколько десятков килограмм лишних предметов из автомобиля, можно легко снизить расход топлива на пару процентов.

Подпишитесь
Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета
Сегодня, 05:26
«Я им руки не пожимал». Экс-капитан пермского «Амкара» об отношении к судьям
Сегодня, 04:08
Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне на огромной глубине
Сегодня, 03:12
Звезда «Слова пацана» из Пермского края назвал школу самым ужасным местом
Сегодня, 04:40
Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем
Сегодня, 02:54
Повышенное давление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделе
Сегодня, 02:44