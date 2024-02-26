Краевую инспекцию госжилнадзора Прикамья возглавил Михаил Ширяев

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Решением губернатора Прикамья Дмитрия Махонина на должность исполняющего обязанности начальника краевой Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) назначен Михаил Ширяев. К исполнению обязанностей чиновник приступил с 26 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
Ранее Ширяев занимал пост Главного государственного инспектора Западно-Уральского управления Ростехнадзора. С начала текущего года и. о. была Юлия Батенева, занимавшая пост статс-секретаря — замначальника.
Предыдущий глава ИГЖН Александр Евсюков в конце 2023 года покинул должность.