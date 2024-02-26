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Краевую инспекцию госжилнадзора Прикамья возглавил Михаил Ширяев

Краевую инспекцию госжилнадзора Прикамья возглавил Михаил Ширяев

26 февраля 2024, 10:57
Фото: 1MI
К исполнению обязанностей чиновник приступил с 26 февраля 2024 года.

Решением губернатора Прикамья Дмитрия Махонина на должность исполняющего обязанности начальника краевой Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) назначен Михаил Ширяев. К исполнению обязанностей чиновник приступил с 26 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Ранее Ширяев занимал пост Главного государственного инспектора Западно-Уральского управления Ростехнадзора. С начала текущего года и. о. была Юлия Батенева, занимавшая пост статс-секретаря — замначальника.

Предыдущий глава ИГЖН Александр Евсюков в конце 2023 года покинул должность.

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#Политика#Кадровые перестановки#Чиновник#Инспекция
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