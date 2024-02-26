Малые и средние предприятия из сферы IT привлекли 30 млрд рублей льготных кредитов

Важно отметить, что в НГС помимо Корпорации малого и среднего предпринимательства входят также МСП Банк и региональные гарантийные организации. Благодаря поддержке участников НГС бизнес может привлекать банковское финансирование даже в том случае, когда у предпринимателей нет или недостаточно залогового имущества. Отметим, что поддержка МСБ предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».