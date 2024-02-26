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Малые и средние предприятия из сферы IT привлекли 30 млрд рублей льготных кредитов

Малые и средние предприятия из сферы IT привлекли 30 млрд рублей льготных кредитов

26 февраля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году малые и средние компании из сферы информационных технологий и разработки программного обеспечения привлекли около тридцати миллиардов рублей в виде льготных кредитов, что превышает показатели предшествующего года на 96 процентов.

Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса в сфере IT и программного обеспечения является одним из наиболее актуальных направлений, так как это поможет решать проблемы в области импортозамещения и будет способствовать повышению технологического суверенитета государства, сообщает tass.ru.

Александр Исаевич отметил, что благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС) и льготным кредитам увеличивается поддержка российских МСП-предприятий из отрасли IT и разработки ПО. Он уточнил, что по итогам прошлого года общий объем поддержки таких предприятий составил почти тридцать миллиардов рублей.

Самый значительный прирост объема льготного кредитования был зафиксирован в Москве (15,8 млрд рублей, +112 процентов по сравнению с 2022 годом), Санкт-Петербурге (3,3 млрд, +107 процентов) и Татарстане (1,6 млрд, +57 процентов). Республика Башкортостан с объемом кредитования 0,7 млрд рублей (+418 процентов) и Самарская область с показателем 0,6 млрд рублей (+129 процентов) также вошли в число регионов-лидеров.

Важно отметить, что в НГС помимо Корпорации малого и среднего предпринимательства входят также МСП Банк и региональные гарантийные организации. Благодаря поддержке участников НГС бизнес может привлекать банковское финансирование даже в том случае, когда у предпринимателей нет или недостаточно залогового имущества. Отметим, что поддержка МСБ предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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