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Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем

Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем

26 февраля 2024, 02:54
Фото: fusionbrain.ai
Информации о пострадавших или разрушениях нет.

По данным министерства обороны РФ, вечером 25 февраля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты над акваторией Черного моря. В Минобороны уточняют, что это были авиационные управляемые ракеты. О пострадавших или разрушениях информации нет.

Кроме того, вечером в воскресенье был уничтожен один беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Глава области Вячеслав Гладков заявил в социальных сетях, что это был БПЛА самолетного типа — его сбили на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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