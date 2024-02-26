Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем

Кроме того, вечером в воскресенье был уничтожен один беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Глава области Вячеслав Гладков заявил в социальных сетях, что это был БПЛА самолетного типа — его сбили на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.