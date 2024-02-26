Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
По данным министерства обороны РФ, вечером 25 февраля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты над акваторией Черного моря. В Минобороны уточняют, что это были авиационные управляемые ракеты. О пострадавших или разрушениях информации нет.
Кроме того, вечером в воскресенье был уничтожен один беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Глава области Вячеслав Гладков заявил в социальных сетях, что это был БПЛА самолетного типа — его сбили на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.