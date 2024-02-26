«Молот» уступил ХК «Сокол» в третьем матче серии плей-офф

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В третьем матче серии плей-офф 1/8 финала Кубка Петрова в Красноярске ХК «Молот» уступил хозяевам из «Сокола» в овертайме. Матч завершился со счетом 2:1.
У пермяков единственную шайбу на 10-й минуте встречи забросил Константин Пархоменко. Во втором периоде хозяева сровняли счет. И лишь овертайм определил победителя.
Счет в серии, играющейся до четырёх побед, на данный момент 2:1 в пользу красноярцев. Следующая встреча команд пройдет на льду «Сокола» уже завтра.