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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

«Молот» уступил ХК «Сокол» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф

«Молот» уступил ХК «Сокол» в третьем матче серии плей-офф

26 февраля 2024, 15:25
Фото: ХК Сокол

«Молот» уступил ХК «Сокол» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф

Матч в Красноярске завершился со счетом 2:1.

В третьем матче серии плей-офф 1/8 финала Кубка Петрова в Красноярске ХК «Молот» уступил хозяевам из «Сокола» в овертайме. Матч завершился со счетом 2:1.

У пермяков единственную шайбу на 10-й минуте встречи забросил Константин Пархоменко. Во втором периоде хозяева сровняли счет. И лишь овертайм определил победителя.

Счет в серии, играющейся до четырёх побед, на данный момент 2:1 в пользу красноярцев. Следующая встреча команд пройдет на льду «Сокола» уже завтра.

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#Спорт#Хоккей#Молот#Плей-офф
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