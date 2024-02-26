На месте киосков напротив ЦУМа оборудуют зоны отдыха и газоны

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Проект благоустройства нечетной стороны Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до Екатерининской получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Это означает, что проводимые работы не окажут негативного воздействия на архитектуру центра Перми, обратила внимание интернет-газета «Текст».
Проектная документация предусматривает организацию пространства по функциональным зонам активного и тихого отдыха, а также фотозону. Также на этом участке Компроса должны построить новые тротуары и организовать пожарный проезд из тротуарной плитки, восстановить старые и организовать новые проезды из асфальтобетона. Кроме того, появятся малые архитектурные формы в единой стиле, будут разбиты новые газоны, высажены кустарники и деревья, а также организовано освещение территории. Проект был разработан ООО «Архитектурно-проектная мастерская Решение» по заказу ООО «ТАК ПРОЕКТ».
В октябре прошлого года стало известно, что напротив ЦУМа не будут устанавливать арт-объект «Доисторическая ракушка». Он должен был располагаться как раз в границах территории, которую планируется сейчас благоустроить. Стоимость объекта оценивалась более чем в 18,6 млн рублей.