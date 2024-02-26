На месте киосков напротив ЦУМа оборудуют зоны отдыха и газоны

Проектная документация предусматривает организацию пространства по функциональным зонам активного и тихого отдыха, а также фотозону. Также на этом участке Компроса должны построить новые тротуары и организовать пожарный проезд из тротуарной плитки, восстановить старые и организовать новые проезды из асфальтобетона. Кроме того, появятся малые архитектурные формы в единой стиле, будут разбиты новые газоны, высажены кустарники и деревья, а также организовано освещение территории. Проект был разработан ООО «Архитектурно-проектная мастерская Решение» по заказу ООО «ТАК ПРОЕКТ».