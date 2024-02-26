Открытие новой сцены театра «У Моста» планируется 1 июня

Кроме того, после переезда планируется увеличить штат актёров. Постановки будут идти на двух площадках. По словам Сергея Федотова, более масштабные спектакли перейдут на большую сцену, поскольку там будет зал 500 мест. Более камерные постановки будут идти на старой сцене.