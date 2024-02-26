Открытие новой сцены театра «У Моста» планируется 1 июня

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Открытие новой сцены театра «У Моста» в здании бывшего ДК ВКИУ на ул. Окулова, 5 перенесено на 1 июня. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на худрука театра Сергея Федотова.
Как пояснил Сергей Федотов, новую сцену планировалось открыть премьерой — спектаклем «Сирано де Бержерака». Однако премьера постановки уже прошла.
«Ремонт идет полным ходом. Поскольку премьера „Сирано де Бержерака“ уже состоялась, открывать будем новым названием. Каким, пока неизвестно», — уточнил в разговоре с изданием Сергей Федотов.
Кроме того, после переезда планируется увеличить штат актёров. Постановки будут идти на двух площадках. По словам Сергея Федотова, более масштабные спектакли перейдут на большую сцену, поскольку там будет зал 500 мест. Более камерные постановки будут идти на старой сцене.
В помещении на ул. Куйбышева, 11, где сейчас находится «У Моста», будет проведет ремонт. Он состоится во время отпуска театра, в июле–августе.
Напомним, что городские власти арендовали для театра «У Моста» зал бывшего ВКИУ. Владелец здания должен подготовить сцену и отремонтировать зал, который рассчитан на 500 посадочных мест. Помещение бывшего ДК — это часть комплекса зданий с панорамными окнами, выходящими на Каму.
Сроки открытия новой площадки переносились уже несколько раз.
В августе прошлого года сообщалось, что театр «У Моста» провел первую репетицию в здании бывшего ВКИУ.
В июле Департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми согласовал условия аренды помещения для размещения новой сцены театра «У Моста».
Собственник помещения, ООО «Яуза-девелопмент», должен был сделать ремонт за свой счёт и подготовить пространство к размещению новой сцены театра, сообщают в администрации. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Договор аренды заключён на год с правом продления.
Ранее художественный руководитель театра Сергей Федотов сообщал, что «У Моста» планирует начать переезд в новое здание с 1 августа. Затем открытие новой сцены и зала театра отложили до 1 декабря.