Пермские чиновники и силовики проверяли подростков в ТРЦ

В Перми сотрудники администрации Ленинского района и представители отдела по делам несовершеннолетних провели рейд в ТРЦ «iMall Эспланада». Они искали детей, которые совершают нарушения, но таких подростков обнаружить не удалось, нарушений не выявлено.