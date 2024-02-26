Пермские чиновники и силовики проверяли подростков в ТРЦ

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В Перми сотрудники администрации Ленинского района и представители отдела по делам несовершеннолетних провели рейд в ТРЦ «iMall Эспланада». Они искали детей, которые совершают нарушения, но таких подростков обнаружить не удалось, нарушений не выявлено.
При этом со школьниками провели профилактические беседы, им рассказали об ответственности за нарушения порядка в общественных местах. Вдобавок, сотрудникам ТРЦ рекомендовали своевременно пресекать нарушения среди подростков, сообщили в районной администрации.
В прошлом году на скопления подростков обращали много внимания из-за «ЧВК Редан», группировки, который по сути нет.