Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Перми силовики задержали мужчину, подозреваемого в организации канала незаконной миграции. По данным МВД, мужчина 1988 года рождения с января 2020 по декабрь 2023 года помогал иностранцам, заключая с ними фиктивные трудовые договоры. Их нелегально ставили на миграционный учет по различным адресам как в краевой столице, так и на территории региона.
Для регистрации подозреваемый использовал помещения, которые принадлежали ему, его родственникам, а также знакомым. По уголовному делу силовики допросили более 30 человек.
Полицейские полагают, что задержанный может быть причастен к организации незаконного пребывания в РФ более 300 иностранных граждан. Сейчас подозреваемый арестован.