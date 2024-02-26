Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

В Перми силовики задержали мужчину, подозреваемого в организации канала незаконной миграции. По данным МВД, мужчина 1988 года рождения с января 2020 по декабрь 2023 года помогал иностранцам, заключая с ними фиктивные трудовые договоры. Их нелегально ставили на миграционный учет по различным адресам как в краевой столице, так и на территории региона.