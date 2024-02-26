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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

26 февраля 2024, 11:15
Фото: МВД
Мужчина вел преступную деятельность в течение нескольких лет.

В Перми силовики задержали мужчину, подозреваемого в организации канала незаконной миграции. По данным МВД, мужчина 1988 года рождения с января 2020 по декабрь 2023 года помогал иностранцам, заключая с ними фиктивные трудовые договоры. Их нелегально ставили на миграционный учет по различным адресам как в краевой столице, так и на территории региона.

Для регистрации подозреваемый использовал помещения, которые принадлежали ему, его родственникам, а также знакомым. По уголовному делу силовики допросили более 30 человек.

Полицейские полагают, что задержанный может быть причастен к организации незаконного пребывания в РФ более 300 иностранных граждан. Сейчас подозреваемый арестован.

Видео: МВД
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