Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне на огромной глубине

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В пермском бассейне «БМ» прокомментировали несчастный случай с одним из посетителей. В социальных сетях бассейна рассказали, что 16 февраля парень 2000 года рождения погрузился на глубину 4,8 м. и задержал дыхание на долгое время, а затем потерял сознание. В бассейне уточняют, что самостоятельное занятие фридайвингом у них запрещено.
Достал парня 21-летний мастер спорта Никита Грачев: «Никита помог достать человека с глубины на бортик плавательного бассейна! Чем спас человеку жизнь!», — отмечают в «БМ». Он является студентом-экономистом четвертого курса Пермского филиала РАНХиГС.
Сейчас в бассейне готовят документы на представление парня к государственной награде. Кроме того, действия сотрудников бассейна, которые принимали участие в реанимационных мероприятиях, проверяются. По предварительным данным, нарушений не было.