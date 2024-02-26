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Updated Сегодня, 03:28

Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне «БМ»

Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне на огромной глубине

26 февраля 2024, 03:12
Фото: vk.com/public76650834

Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне «БМ»

Посетитель потерял сознание на глубине 4,8 м.

В пермском бассейне «БМ» прокомментировали несчастный случай с одним из посетителей. В социальных сетях бассейна рассказали, что 16 февраля парень 2000 года рождения погрузился на глубину 4,8 м. и задержал дыхание на долгое время, а затем потерял сознание. В бассейне уточняют, что самостоятельное занятие фридайвингом у них запрещено.

Достал парня 21-летний мастер спорта Никита Грачев: «Никита помог достать человека с глубины на бортик плавательного бассейна! Чем спас человеку жизнь!», — отмечают в «БМ». Он является студентом-экономистом четвертого курса Пермского филиала РАНХиГС.

Сейчас в бассейне готовят документы на представление парня к государственной награде. Кроме того, действия сотрудников бассейна, которые принимали участие в реанимационных мероприятиях, проверяются. По предварительным данным, нарушений не было.

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#Пермь#Чп#Бассейн БМ#Бассейн
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