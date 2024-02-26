Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне на огромной глубине

В пермском бассейне «БМ» прокомментировали несчастный случай с одним из посетителей. В социальных сетях бассейна рассказали, что 16 февраля парень 2000 года рождения погрузился на глубину 4,8 м. и задержал дыхание на долгое время, а затем потерял сознание. В бассейне уточняют, что самостоятельное занятие фридайвингом у них запрещено.