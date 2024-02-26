Пермяк на протяжении долгих лет безнаказанно издевается над соседями

Жильцы дома не раз подавали заявление на нарушителя. Как утверждают правоохранительные органы, до мужчины невозможно дозвониться и пригласить его в полицейский участок. В условиях бездействия следователей, собственники квартир решили подключиться к «войне», разрисовав и запенив теперь уже дверь соседа.