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Пермяк на протяжении долгих лет безнаказанно издевается над соседями

Пермяк на протяжении долгих лет безнаказанно издевается над соседями

26 февраля 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
По словам следователей, мужчину не получается пригласить в полицейский участок.

Житель Перми на протяжении многих лет «терроризирует» соседей по подъезду. Наиболее уязвимой жертвой мужчины стала 70-летняя пенсионерка, живущая с ним на одном этаже. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.

Надежда, дочь пожилой женщины, поделилась с изданием историями о выжигании дверного глазка, перерезанных проводах, вмятинах от ударов в дверь, многочисленных окурках и оскорблениях со стороны соседа. На фоне происходящего девушка решила установить в подъезде видеокамеру. Однако мужчина сломал и ее.

Защищает мужчину его мать Инга, которая, по словам пострадавших, также принимает участие в противостоянии соседям. Одними подъездными пакостями дело не закончилось, от порчи чужого имущества мужчина перешел к рукоприкладству. Осенью 2023 года нерадивый сосед напал и избил мать Надежды в ее собственной квартире.

Жильцы дома не раз подавали заявление на нарушителя. Как утверждают правоохранительные органы, до мужчины невозможно дозвониться и пригласить его в полицейский участок. В условиях бездействия следователей, собственники квартир решили подключиться к «войне», разрисовав и запенив теперь уже дверь соседа.

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#Пермь#Война#Заявление#Видеокамера#Мать#Подъезд#Полицейский участок#Жертва#Дверь#Противостояние#Рукоприкладство#Собственники квартир
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