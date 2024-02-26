Пермяк попал на шоу «Битва шефов» с рулетом из кролика

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Еще один пермяк попал на шоу «Битва шефов». Речь идет о 33-летнем Владимире Бурдине. Он попытается попасть в команду одного из шефов: Константина Ивлева и Рената Агзамова. На шоу пермяк принес рулет из кролика с муссом из репы. Мужчина работает шеф-поваром в четырехзвездочном ресторане в краевой столице. Выпуск с участием Бурдина выйдет сегодня в 19:00.
В пресс-службе телеканала не уточняют ресторан, в котором работает пермяк, но судя по социальным сетям - это ресторан FOUR, который находится на улице Мира, 45Б.
Ранее на шоу попал пермяк Альберт Гиниатуллин — ему удалось попасть в команду к Ивлеву. Шефов впечатлил татарский пирог по бабушкиному рецепту. Однако уже после первого раунда Гиниатуллин покинул шоу.