Пермяк попал на шоу «Битва шефов» с рулетом из кролика

Еще один пермяк попал на шоу «Битва шефов». Речь идет о 33-летнем Владимире Бурдине. Он попытается попасть в команду одного из шефов: Константина Ивлева и Рената Агзамова. На шоу пермяк принес рулет из кролика с муссом из репы. Мужчина работает шеф-поваром в четырехзвездочном ресторане в краевой столице. Выпуск с участием Бурдина выйдет сегодня в 19:00.