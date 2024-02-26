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Пермяки на среднюю зарплату могут купить 1020 литров бензина АИ-92 в месяц

Пермяки на среднюю зарплату могут купить 1020 литров бензина АИ-92 в месяц

26 февраля 2024, 07:41
Фото: 1MI
По доступности топлива регион находится на 34 месте в России
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Рейтинг

За среднюю зарплату жителя Прикамья в январе можно было купить 1020 литров бензина АИ-92. По доступности топлива Пермский край находится на 34 месте в России, сообщают авторы исследования РИА Новости.

Литр участвующего в исследовании бензина, по данным РИА Новостей в Прикамье стоил 50 руб. 71 коп. С января 2023 года цена выросла на 8,4%. Заметим, что среднероссийский показатель возможностей — 1244 литра, средняя цена — 50 руб. 56 коп, а выросла она за год на 7,2%.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2024 года.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров.

Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители семи регионов, что на один меньше, чем годом ранее. Это республики Северного Кавказа и Калмыкия.

В Пермском крае за минувшую неделю вновь выросли потребительские цены на бензин после незначительного снижения. Стоимость топлива марок АИ-92 и АИ-95 выросла на одну копейку, следует из данных Росстата.

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