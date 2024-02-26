Пермяки на среднюю зарплату могут купить 1020 литров бензина АИ-92 в месяц

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2024 года.