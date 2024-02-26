Повышенное давление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделе

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на этой неделе. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», регион будет находиться на северной периферии антициклона. Неделя прогнозируется теплее климатической нормы почти на всей территории, кроме южных районов — там температура будет около нормы из-за ночных холодов. Снег ожидается на севере Прикамья, на юге местами их может не быть совсем.