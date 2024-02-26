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В Пермском крае к концу недели потеплеет до +2 градусов

Повышенное давление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделе

26 февраля 2024, 02:44
Фото: properm.ru

В Пермском крае к концу недели потеплеет до +2 градусов

В первый день весны температура поднимется до положительных значений.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на этой неделе. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», регион будет находиться на северной периферии антициклона. Неделя прогнозируется теплее климатической нормы почти на всей территории, кроме южных районов — там температура будет около нормы из-за ночных холодов. Снег ожидается на севере Прикамья, на юге местами их может не быть совсем.

Погода по дням:

  • 26 февраля местами небольшой снег, днем -6…-1°;
  • 27 февраля небольшой снег, ночью -10…-5°, на юге до -14°, днем -5…0°;
  • 28 февраля вновь небольшие осадки, ночью -10…-5°, днем -5…0°;
  • 29 февраля небольшой снег, ночь. -9…-4°, на юге до -14°, днем потеплеет до -3…-2°;
  • 1 марта без осадков, ночью -9…-4°, на юге до -14°, днем -3…+2°.

В выходные снега тоже не будет, ночью возможно похолодание до -17…-12°, днем около -2°. При этом в регионе будет повышенное атмосферное давление.

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#Пермь#Погода#Зима#Снег
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