Повышенное давление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделе

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на этой неделе. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», регион будет находиться на северной периферии антициклона. Неделя прогнозируется теплее климатической нормы почти на всей территории, кроме южных районов — там температура будет около нормы из-за ночных холодов. Снег ожидается на севере Прикамья, на юге местами их может не быть совсем.
Погода по дням:
В выходные снега тоже не будет, ночью возможно похолодание до -17…-12°, днем около -2°. При этом в регионе будет повышенное атмосферное давление.