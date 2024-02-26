Прапорщик из Сивинского округа погиб на СВО в День защитника Отечества

На прошлой неделе, 23 февраля, в ходе СВО погиб 40-летний житель Сивинского муниципального округа Владимир Поповцев. Мужчина был начальником тропосферной радиорелейной станции, служил в звании прапорщика. О погибшем известно, что он родился 22 января 1984 года.