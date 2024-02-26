Прапорщик из Сивинского округа погиб на СВО в День защитника Отечества

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
На прошлой неделе, 23 февраля, в ходе СВО погиб 40-летний житель Сивинского муниципального округа Владимир Поповцев. Мужчина был начальником тропосферной радиорелейной станции, служил в звании прапорщика. О погибшем известно, что он родился 22 января 1984 года.
В пресс-службе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что о месте и времени прощания проинформируют дополнительно.
СВО началась два года назад, 24 февраля 2022 года. Информацию об убитых публикуют власти муниципалитетов и родственники военнослужащих. Общее число погибших российских военнослужащих засекречено.