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Власти Сивинского округа сообщили о гибели на СВО 40-летнего мужчины

Прапорщик из Сивинского округа погиб на СВО в День защитника Отечества

26 февраля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа

Власти Сивинского округа сообщили о гибели на СВО 40-летнего мужчины

СВО длится третий год.

На прошлой неделе, 23 февраля, в ходе СВО погиб 40-летний житель Сивинского муниципального округа Владимир Поповцев. Мужчина был начальником тропосферной радиорелейной станции, служил в звании прапорщика. О погибшем известно, что он родился 22 января 1984 года.

В пресс-службе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что о месте и времени прощания проинформируют дополнительно.

СВО началась два года назад, 24 февраля 2022 года. Информацию об убитых публикуют власти муниципалитетов и родственники военнослужащих. Общее число погибших российских военнослужащих засекречено.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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