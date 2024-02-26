Проголосовали двое умерших и дети. УК в Закамске фальсифицирует протоколы собраний

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Published Сегодня, 08:58
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В Кировском районе Перми управляющая компания (УК) подозревается в фальсификации решений общих собраний собственников помещений. Ранее в редакцию Properm.ru с жалобами на действия ООО «Заречная управляющая компания» (ЗУК) обратилась председатель совета дома по ул. Маршала Рыбалко, 49 Екатерина.
По словам Екатерины, управляющая организация препятствовала смене формы управления — с УК на товарищество собственников жилья (ТСЖ) и подделывала решения общих собраний собственников квартир. Пермячка обратила внимание, что со стороны УК сфальсифицированы бюллетени 85 собственников квартир, среди проголосовавших числятся двое умерших, один недееспособный, а также двое детей в возрасте 3 и 6 лет.
Екатерина рассказала Properm.ru, что документы в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края были поданы 22 января текущего года. Ранее, в декабре прошлого года, в налоговой службе было зарегистрировано ТСЖ. Пермяки известили ООО «ЗУК», что переходят в ТСЖ, так как решение было принято на общем собрании. Однако УК отказалась добровольно расторгнуть договор с собственниками. Вместо этого 29 и 30 января она подала поддельные бюллетени и протокол, что жильцы домов по Маршала Рыбалко, 49 и Магистральной, 98 якобы решили оставить прежнюю УК.
После поступления протокола, ИГЖН приостановила регистрацию до 40 дней — в данном случае, до 15 марта — и проверяет документы у УК и ТСЖ. Согласно протоколам (имеются в распоряжении Properm.ru), организатором общего собрания в доме по Маршала Рыбалко, 49 является Валентина Новицкая. Однако за 10 дней до проведения собрания не было вывешено никаких объявлений, не было повестки дня, а также никто из жильцов не знал, что собрание проводится в квартире и не заполнял бюллетени. Как сообщила Екатерина корреспонденту Properm.ru, «ЗУК» просто подала полностью готовую документацию, подшитую Валентиной Новицкой, в ИГЖН.
В пресс-службе ИГЖН Пермского края в ответе на запрос Properm.ru сообщили, что в Инспекцию неоднократно поступали заявления о фальсификации решений общих собраний собственников помещений в отношении ООО «ЗУК». Данные заявления перенаправлены в правоохранительные органы для принятия мер. Также приостановлено рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр лицензий Пермского края в отношении домов по Магистральной, 49 и Маршала Рыбалко, 49, ИГЖН проводит проверочные мероприятия.
В региональной Инспекции уточняют, что в ее полномочия не входит проведение проверок организации и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Ответственность за данные мероприятия несет инициатор общего собрания. Также у собственников помещений многоквартирного дома есть право в течение шести месяцев обжаловать в суде решение, принятое общим собранием, если они не участвовали в этом собрании — такая норма закреплена в ч. 6 ст. 46 Жилищного кодекса РФ.
Помимо этого, 29 декабря прошлого года ООО «ЗУК» подало заявление о внесении изменений в реестр лицензий в отношении дома по Волгодонской, 14. После рассмотрения документов, ИГЖН приняла решение об отказе, так как имелись признаки ничтожности и фальсификации решений общего собрания.