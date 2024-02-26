Проголосовали двое умерших и дети. УК в Закамске фальсифицирует протоколы собраний

После поступления протокола, ИГЖН приостановила регистрацию до 40 дней — в данном случае, до 15 марта — и проверяет документы у УК и ТСЖ. Согласно протоколам (имеются в распоряжении Properm.ru), организатором общего собрания в доме по Маршала Рыбалко, 49 является Валентина Новицкая. Однако за 10 дней до проведения собрания не было вывешено никаких объявлений, не было повестки дня, а также никто из жильцов не знал, что собрание проводится в квартире и не заполнял бюллетени. Как сообщила Екатерина корреспонденту Properm.ru, «ЗУК» просто подала полностью готовую документацию, подшитую Валентиной Новицкой, в ИГЖН.