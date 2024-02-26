Процессуальная проверка по факту декабрьской аварии в Соликамске продолжается

Ранее Properm.ru запросили информацию о возможном привлечении к ответственности по факту коммунальной аварии в Соликамске, случившейся в середине декабря минувшего года. После ЧП издание «КоммерсантЪ-Прикамье сообщало со ссылкой на источники, что в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления, однако зарегистрировано еще несколько материалов проверки.