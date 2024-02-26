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Published Сегодня, 07:19

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Следствие продолжает проверку по факту крупной аварии на сетях в Соликамске

Процессуальная проверка по факту декабрьской аварии в Соликамске продолжается

26 февраля 2024, 07:19
Фото: Telegram-канал Евгения Самоукова

Следствие продолжает проверку по факту крупной аварии на сетях в Соликамске

Ранее стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ЧП.

Следственные органы СК России проводят процессуальную проверку по факту крупной коммунальной аварии в Соликамске. Данные предварительного расследования не могут быть разглашены, согласно требованиям ст. 161 УПК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю в ответе на запрос Properm.ru. Вся возможная информация о ходе процессуальной проверки по мере допустимости публикуется на официальных ресурсах следственного управления.

Ранее Properm.ru запросили информацию о возможном привлечении к ответственности по факту коммунальной аварии в Соликамске, случившейся в середине декабря минувшего года. После ЧП издание «КоммерсантЪ-Прикамье сообщало со ссылкой на источники, что в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления, однако зарегистрировано еще несколько материалов проверки.

В период с 12 по 15 декабря в многоквартирных домах и образовательных учреждениях Соликамска отсутствовало отопление. Аварийная ситуация случилась на теплосетях, принадлежащих СМУП «Теплоэнерго». В результате несколько дней без отопления находились тысячи соликамцев. Глава города Евгений Самоуков угрожал местным жителям привлечением к административной ответственности, однако позже удалил свои посты.

По факту коммунальной аварии в Соликамске дело возбуждено не будет
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Соликамск
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