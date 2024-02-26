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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 08:56

С 1 марта в Прикамье изменится расписание двух пригородных поездов

Расписание двух пригородных электричек в Прикамье изменится с 1 марта

26 февраля 2024, 07:46
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

С 1 марта в Прикамье изменится расписание двух пригородных поездов

Электричка по кольцевому маршруту будет отправляться со станции Пермь-2 почти на полтора часа раньше.

На этой неделе, с 1 марта, в Прикамье изменится расписание двух пригородных поездов. Конкретного срока действия изменения в пресс-службе Пермской пригородной компании не указывают — они продлятся до ввода в действие нового графика движения.

Поезд №6046/6045 «Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2» будет отправляться со станции Пермь-2 в 13:54, что на 1 час 17 минут раньше обычного. В итоге электрички будут прибывать по следующему расписанию:

Остановочный пункт Прибытие Отправление
Пермь-1 14:00 14:01
Славянова 14:03 14:04
Мотовилиха 14:06 14:07
Язовая 14:08 14:09
Юбилейная 14:10 14:11
Балмошная 14:13 14:14
Кислотный 14:15 14:16
Молодежная 14:18 14:19
КамГЭС 14:20 14:21
Левшино 14:24 14:32
Кабельная 14:42 14:43
Комплекс ППИ 14:48 14:49
Пермь-Сортировочная 14:57 15:05
Пермь-2 15:12  

Поезд №6204 «Пермь-2 — Чусовская» будет отправляться со станции Пермь-2 на одну минуту позднее — в 14:02. Далее график движения выглядит так:

  • Пермь-1 — прибытие в 14:08, отправление в 14:09;
  • Славянова — прибытие в 14:12, отправление в 14:13;
  • Мотовилиха — прибытие в 14:14, отправление в 14:15;
  • Язовая — прибытие в 14:17, отправление в 14:18;
  • Юбилейная — прибытие в 14:19, отправление в 14:20;
  • Балмошная — прибытие в 14:22, отправление в 14:23, далее по действующему расписанию.
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#Общество#Пермь#Общественный транспорт#Электричка
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