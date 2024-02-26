Расписание двух пригородных электричек в Прикамье изменится с 1 марта

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
На этой неделе, с 1 марта, в Прикамье изменится расписание двух пригородных поездов. Конкретного срока действия изменения в пресс-службе Пермской пригородной компании не указывают — они продлятся до ввода в действие нового графика движения.
Поезд №6046/6045 «Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2» будет отправляться со станции Пермь-2 в 13:54, что на 1 час 17 минут раньше обычного. В итоге электрички будут прибывать по следующему расписанию:
|Остановочный пункт
|Прибытие
|Отправление
|Пермь-1
|14:00
|14:01
|Славянова
|14:03
|14:04
|Мотовилиха
|14:06
|14:07
|Язовая
|14:08
|14:09
|Юбилейная
|14:10
|14:11
|Балмошная
|14:13
|14:14
|Кислотный
|14:15
|14:16
|Молодежная
|14:18
|14:19
|КамГЭС
|14:20
|14:21
|Левшино
|14:24
|14:32
|Кабельная
|14:42
|14:43
|Комплекс ППИ
|14:48
|14:49
|Пермь-Сортировочная
|14:57
|15:05
|Пермь-2
|15:12
Поезд №6204 «Пермь-2 — Чусовская» будет отправляться со станции Пермь-2 на одну минуту позднее — в 14:02. Далее график движения выглядит так: