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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Размер пособия по безработице в 2024 году составит 1,6 — 13,7 тыс. рублей

Размер пособия по безработице в 2024 году составит 1,6 — 13,7 тыс. рублей

26 февраля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Определены минимальный и максимальный размеры пособия для граждан, оказавшихся без работы и зарегистрировавшихся в центре занятости населения.

Как передает newia.ru, право на получение пособия имеют граждане старше 16 лет, которые потеряли работу, зарегистрировались в ЦЗН, не занимаются предпринимательской деятельностью, не служат в армии и не являются осужденными. Те, кто отказался от двух вакансий, предложенных в течение 10 дней, лишаются права на выплаты.

Сумма пособия зависит от периода, в течение которого гражданин был уволен, причин оформления статуса безработного. Также учитывается предыдущий уровень дохода: чем выше была зарплата, тем больше пособие.

В текущем году максимальный размер пособия по безработице составляет 13 751 рубль, а минимальный — 1613 рублей.

Гражданин может получать пособие до тех пор, пока не найдет официальное место работы, или до истечения установленного законом срока выплат.

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