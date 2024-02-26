Размер пособия по безработице в 2024 году составит 1,6 — 13,7 тыс. рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Как передает newia.ru, право на получение пособия имеют граждане старше 16 лет, которые потеряли работу, зарегистрировались в ЦЗН, не занимаются предпринимательской деятельностью, не служат в армии и не являются осужденными. Те, кто отказался от двух вакансий, предложенных в течение 10 дней, лишаются права на выплаты.
Сумма пособия зависит от периода, в течение которого гражданин был уволен, причин оформления статуса безработного. Также учитывается предыдущий уровень дохода: чем выше была зарплата, тем больше пособие.
В текущем году максимальный размер пособия по безработице составляет 13 751 рубль, а минимальный — 1613 рублей.
Гражданин может получать пособие до тех пор, пока не найдет официальное место работы, или до истечения установленного законом срока выплат.