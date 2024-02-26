Родные пермячки, умершей от удара колесом в голову, хотят открыть автошколу

Оказалось, что Анна работала инструктором автошколы. У нее была мечта — она хотела открыть свою автошколу. При этом в ее планах было не только обычное обучение, но и преподавание экстремального вождения, чтобы ученики могли быстро реагировать на сложные ситуации на дороге.