Родные пермячки, умершей от удара колесом в голову, хотят открыть автошколу

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Published Сегодня, 03:32
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Родственники 20-летней пермячки Анны, которая умерла в Свердловской области от удара колесом в голову, хотят открыть автошколу в память о девушке, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на мать погибшей.
Оказалось, что Анна работала инструктором автошколы. У нее была мечта — она хотела открыть свою автошколу. При этом в ее планах было не только обычное обучение, но и преподавание экстремального вождения, чтобы ученики могли быстро реагировать на сложные ситуации на дороге.
Инцидент случился 16 февраля на трассе в Свердловской области. Пермячка и ее парень остановились, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Мимо проезжал большегруз, у которого отлетело колесо — сначала оно попало в машину, а затем прилетело пермячке по голове. Парню, стоящему рядом, колесо попало по ногам.
Девушка несколько дней провела в больнице, а позже скончалась — она так и не пришла в сознание.