Российские ученые разработали новые высокотехнологичные сплавы

Авиационные двигатели сегодня нагреваются до очень высоких температур, от 1200 до 1650 градусов Цельсия. Обычные металлы начинают деформироваться и плавиться при таких температурах, поэтому используются специальные жаропрочные сплавы на основе никеля, которые охлаждаются и защищены покрытиями. Но сейчас рассматривается возможность замены этих сплавов на тугоплавкие металлы, которые имеют очень высокую температуру плавления и устойчивость к износу.