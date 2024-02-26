Шоколад снижает уровень стресса и помогает предотвратить переедание

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Эксперт подчеркнула, что худеющим разрешается употреблять до 25 граммов шоколада в день, но предпочтение следует отдавать темному шоколаду с низким содержанием сахара и большим количеством какао, пишет ИА RuNews24.ru.
Беляева напомнила, что шоколад снижает уровень стресса, стимулирует выделение серотонина и эндорфинов, а также помогает смягчить действие кортизола. Все это способствует предотвращению переедания.
Кроме того, какао-масло, содержащееся в шоколаде, богато ненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют сжиганию жира и ускоряют обмен веществ.