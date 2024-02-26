properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Шоколад снижает уровень стресса и помогает предотвратить переедание

26 февраля 2024, 07:05
По словам специалиста по питанию Инги Беляевой, мысль о полном исключении шоколада из рациона при соблюдении диеты — ошибочная.

Эксперт подчеркнула, что худеющим разрешается употреблять до 25 граммов шоколада в день, но предпочтение следует отдавать темному шоколаду с низким содержанием сахара и большим количеством какао, пишет ИА RuNews24.ru.

Беляева напомнила, что шоколад снижает уровень стресса, стимулирует выделение серотонина и эндорфинов, а также помогает смягчить действие кортизола. Все это способствует предотвращению переедания.

Кроме того, какао-масло, содержащееся в шоколаде, богато ненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют сжиганию жира и ускоряют обмен веществ.

Подпишитесь
Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета
Сегодня, 05:26
«Я им руки не пожимал». Экс-капитан пермского «Амкара» об отношении к судьям
Сегодня, 04:08
Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне на огромной глубине
Сегодня, 03:12
Звезда «Слова пацана» из Пермского края назвал школу самым ужасным местом
Сегодня, 04:40
Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем
Сегодня, 02:54
Повышенное давление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделе
Сегодня, 02:44