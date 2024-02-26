СК возбудил уголовное дело после громкого инцидента с ребенком в Кузбассе

В Кузбассе региональное следственное управление возбудило уголовное дело после серьезного инцидента с ребенком. По информации СМИ, водитель автобуса в Кемерове высадил 12-летнего пассажира на морозе.