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Published Сегодня, 16:07

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Updated Сегодня, 16:09

СК возбудил уголовное дело после громкого инцидента с ребенком в Кузбассе

26 февраля 2024, 16:07
В Кузбассе региональное следственное управление возбудило уголовное дело после серьезного инцидента с ребенком. По информации СМИ, водитель автобуса в Кемерове высадил 12-летнего пассажира на морозе.

Причиной этого стало отсутствие справки из школы, подтверждающей его право на льготный проезд, а также недостаток пяти рублей для оплаты полной стоимости билета, пишет sibdepo.ru.

По указанию Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, в отношении данного случая было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи регионального управления СК России на данный момент проводят комплекс расследовательных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Процесс расследования этого уголовного дела находится под строгим контролем в аппарате следственного управления.

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