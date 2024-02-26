СК возбудил уголовное дело после громкого инцидента с ребенком в Кузбассе

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Причиной этого стало отсутствие справки из школы, подтверждающей его право на льготный проезд, а также недостаток пяти рублей для оплаты полной стоимости билета, пишет sibdepo.ru.
По указанию Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, в отношении данного случая было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователи регионального управления СК России на данный момент проводят комплекс расследовательных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Процесс расследования этого уголовного дела находится под строгим контролем в аппарате следственного управления.