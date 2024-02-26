Спортсмены Прикамья завоевали две медали на международном турнире

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Спортсмены из Пермского края получили две бронзовые медали на международном турнире в Нижнем Тагиле. Победителями стали летающие лыжники Владислав Мустафин из Лысьвы и Стефания Надымова из Кудымкара, сообщает Минспорта Прикамья во ВКонтакте.
В условиях сильного порывистого ветра в финальный день соревнования Стефания совершила два прыжка на трамплине в 120 м, тем самым поднявшись на пьедестал победителей. Владислав сделал прыжок в 134,5 м и поднялся с 7-го места на 3-е. В турнире приняли участие спортсмены из Казахстана и Беларуси.
Также, другой прикамец и уроженец Перми Евгений Климов стал первым в первый день соревнований, однако во второй день турнира встал на 258 место в общем зачете.