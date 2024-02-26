Спортсмены Прикамья завоевали две медали на международном турнире

В условиях сильного порывистого ветра в финальный день соревнования Стефания совершила два прыжка на трамплине в 120 м, тем самым поднявшись на пьедестал победителей. Владислав сделал прыжок в 134,5 м и поднялся с 7-го места на 3-е. В турнире приняли участие спортсмены из Казахстана и Беларуси.