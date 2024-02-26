Стало известно, сколько избирательных бюллетеней напечатано для Пермского края

Как сообщают в КИК, форму, текст бюллетеней и их количество ранее утвердила ЦИК России. Все бюллетени защищены от подделки тангирной сеткой зеленого цвета и содержат фамилию, имя и отчество зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке. Кроме того, на бланке будет присутствовать и краткая информация о каждом кандидате.