Стало известно, сколько избирательных бюллетеней напечатано для Пермского края

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В Пермском крае для проведения выборов президента напечатано 1 973 300 бюллетеней. Часть из них напечатаны для голосования при помощи КОИБ, сообщают в крайизбиркоме.
На 1 января 2024 года крайизбирком оценивал численность избирателей в Прикамье в 1 971 044 человека.
Как сообщают в КИК, форму, текст бюллетеней и их количество ранее утвердила ЦИК России. Все бюллетени защищены от подделки тангирной сеткой зеленого цвета и содержат фамилию, имя и отчество зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке. Кроме того, на бланке будет присутствовать и краткая информация о каждом кандидате.
Дополнительно, в целях защиты от подделок, на выдаваемом бюллетене должны быть проставлены две подписи членов участковой избирательной комиссии, печать соответствующей УИК, а также должна быть наклеена специальная защитная голографическая марка, напоминают в крайизбиркоме.
Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. На высший пост в государстве претендуют четыре человека.