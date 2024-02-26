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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Употребление более трех яиц на завтрак может нанести вред здоровью

26 февраля 2024, 05:56
Некоторые исследования говорят о том, что употребление трех и более яиц на завтрак может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6% из-за содержания холестерина, который негативно влияет на состояние сосудов.

Однако стоит помнить, что в нашем рационе могут быть и другие продукты, которые представляют большую угрозу для здоровья, например шоколад или алкоголь, пишет pravda.ru.

Миф о вреде холестерина в яйцах был разрушен множеством исследований, которые показали, что умеренное потребление яиц не оказывает значительного воздействия на уровень холестерина в крови. Фактически, холестерин в яйцах скорее способствует повышению «хорошего» холестерина, а не «плохого».

Количество яиц, которое можно съесть на завтрак, зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и состояния здоровья каждого человека. Для некоторых будет полезно потребление более трех яиц, тогда как другим будет достаточно одного или двух. Главное правило — умеренное потребление яиц в сочетании с различными источниками питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности организма.

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