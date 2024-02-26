Употребление более трех яиц на завтрак может нанести вред здоровью

Количество яиц, которое можно съесть на завтрак, зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и состояния здоровья каждого человека. Для некоторых будет полезно потребление более трех яиц, тогда как другим будет достаточно одного или двух. Главное правило — умеренное потребление яиц в сочетании с различными источниками питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности организма.