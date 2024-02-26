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В Чернушинском округе двухлетний мальчик провалился в прорубь на пруду и утонул

В Чернушинском округе двухлетний мальчик провалился в прорубь на пруду и утонул

26 февраля 2024, 13:33
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Дети

Возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности двухлетнего мальчика в Чернушинском округе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 22 февраля из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота, на одном из прудов, расположенного в Чернушинском городском округе, извлечено тело мальчика. Он погиб в результате утопления в воде.

По факту обнаружения тела малолетнего ребенка в пруду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

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#Происшествия#Дети#Су скр#Чернушка#Утонул#Погиб ребенок
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