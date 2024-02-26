В Чернушинском округе двухлетний мальчик провалился в прорубь на пруду и утонул

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности двухлетнего мальчика в Чернушинском округе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 22 февраля из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота, на одном из прудов, расположенного в Чернушинском городском округе, извлечено тело мальчика. Он погиб в результате утопления в воде.
По факту обнаружения тела малолетнего ребенка в пруду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.