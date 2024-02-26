В Черняевском лесу сорваны работы по благоустройству

Прокуратура провела проверку законодательства при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Оказалось, что в рамках реализации проекта в 2023 году планировалось произвести обустройство ООПТ «Черняевский лес квартал №2». Было запланировано обустройство пешеходных дорожек и велодорожек, входных групп, их освещение и видео наблюдение. Однако, указанные работы подрядчиком не были выполнены в полном объеме и окончены в определенный срок.