В Черняевском лесу сорваны работы по благоустройству

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Прокуратура Дзержинского района выявила нарушения в ходе работ по благоустройству Черняевского леса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура провела проверку законодательства при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Оказалось, что в рамках реализации проекта в 2023 году планировалось произвести обустройство ООПТ «Черняевский лес квартал №2». Было запланировано обустройство пешеходных дорожек и велодорожек, входных групп, их освещение и видео наблюдение. Однако, указанные работы подрядчиком не были выполнены в полном объеме и окончены в определенный срок.
Как причину срыва работ в прокуратуре, в частности, называют отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчика — МКУ «Пермгорлес».
По итогам проверки прокурором руководителю МКУ «Пермгорлес» внесено представление, которое рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас завершение работ по обустройству ООПТ «Черняевский лес квартал № 2» находится на контроле прокуратуры района.
До этого лета в Черняевском лесу планируется ремонт переездов через водные объекты, расширение велосипедных маршрутов, освещение малых архитектурных форм, оборудование санузлов автономными системами водоотведения и водоснабжения.
На данный момент в рамках благоустройства в Черняевском лесу оборудованы деревянные настилы длиной 1350 м, обустроены беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, создана новая пешеходная Аллея «Меридиан» длиной 2 км, оборудовано освещение на 5 км пешеходных и лыжных маршрутах. Установлены семь входных групп, навигация, закончены работы по реновации комплексных мест отдыха «Паутинка», «Площадка ветеранов», «Золотые пески», установлены камеры видеонаблюдения.