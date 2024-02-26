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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Перми, во втором квартале Черняевского леса, сорваны работы по благоустройству

В Черняевском лесу сорваны работы по благоустройству

26 февраля 2024, 13:59
Фото: properm.ru

В Перми, во втором квартале Черняевского леса, сорваны работы по благоустройству

Прокуратура наказала чиновников и сейчас контролирует ход работ

Прокуратура Дзержинского района выявила нарушения в ходе работ по благоустройству Черняевского леса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку законодательства при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Оказалось, что в рамках реализации проекта в 2023 году планировалось произвести обустройство ООПТ «Черняевский лес квартал №2». Было запланировано обустройство пешеходных дорожек и велодорожек, входных групп, их освещение и видео наблюдение. Однако, указанные работы подрядчиком не были выполнены в полном объеме и окончены в определенный срок.

Как причину срыва работ в прокуратуре, в частности, называют отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчика — МКУ «Пермгорлес».

По итогам проверки прокурором руководителю МКУ «Пермгорлес» внесено представление, которое рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас завершение работ по обустройству ООПТ «Черняевский лес квартал № 2» находится на контроле прокуратуры района.

До этого лета в Черняевском лесу планируется ремонт переездов через водные объекты, расширение велосипедных маршрутов, освещение малых архитектурных форм, оборудование санузлов автономными системами водоотведения и водоснабжения.

На данный момент в рамках благоустройства в Черняевском лесу оборудованы деревянные настилы длиной 1350 м, обустроены беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, создана новая пешеходная Аллея «Меридиан» длиной 2 км, оборудовано освещение на 5 км пешеходных и лыжных маршрутах. Установлены семь входных групп, навигация, закончены работы по реновации комплексных мест отдыха «Паутинка», «Площадка ветеранов», «Золотые пески», установлены камеры видеонаблюдения.

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#Пермь#Прокуратура#Черняевский лес#Нарушения
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