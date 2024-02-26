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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Сотни пермяков без горячей воды и отопления останутся в микрорайоне ДКЖ

В микрорайоне ДКЖ без горячей воды и тепла останутся сотни пермяков

26 февраля 2024, 12:43
Фото: 1MI

Сотни пермяков без горячей воды и отопления останутся в микрорайоне ДКЖ

Здесь проведут работы по переключению на резервную ветку тепломагистрали.

Завтра, 27 февраля, часть домов и социальных учреждений микрорайона ДКЖ останется без тепла и горячей воды. В период с 8:00 до 0:00 пройдут работы по переключению на резервную ветку тепломагистрали. Работы по переключению связаны со строительством третьего этапа участка ул. Строителей от Папанинцев до площади Гайдара.

Ограничение распространится на дома по ул. Малкова, Барамзиной, Боровой, Энгельса, Гатчинской, Локомотивной и Углеуральской. Под отключение попадут четыре детских сада, одна школа и Дворец культуры железнодорожников, предупреждают в пресс-службе мэрии Перми. Администрации образовательных учреждений должны направить родителям информацию о работе школы и детских садов.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Отопление#Отключение тепла#Микрорайон дкж
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