В микрорайоне ДКЖ без горячей воды и тепла останутся сотни пермяков

Завтра, 27 февраля, часть домов и социальных учреждений микрорайона ДКЖ останется без тепла и горячей воды. В период с 8:00 до 0:00 пройдут работы по переключению на резервную ветку тепломагистрали. Работы по переключению связаны со строительством третьего этапа участка ул. Строителей от Папанинцев до площади Гайдара.