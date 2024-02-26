В микрорайоне ДКЖ без горячей воды и тепла останутся сотни пермяков

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Завтра, 27 февраля, часть домов и социальных учреждений микрорайона ДКЖ останется без тепла и горячей воды. В период с 8:00 до 0:00 пройдут работы по переключению на резервную ветку тепломагистрали. Работы по переключению связаны со строительством третьего этапа участка ул. Строителей от Папанинцев до площади Гайдара.
Ограничение распространится на дома по ул. Малкова, Барамзиной, Боровой, Энгельса, Гатчинской, Локомотивной и Углеуральской. Под отключение попадут четыре детских сада, одна школа и Дворец культуры железнодорожников, предупреждают в пресс-службе мэрии Перми. Администрации образовательных учреждений должны направить родителям информацию о работе школы и детских садов.