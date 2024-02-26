В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненных после обстрела «Лады» полицией

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Вечером 19 февраля, на автодороге Болгары — Юго-Камский — Крылово полицейские применили огнестрельное оружие в отношении автомобиля ВАЗ-21099. В ходе обстрела пострадали два пассажира — 18-летняя девушка и мужчина.
В больницу поступили изначально два человека. Спустя некоторое время после госпитализации молодой человек решил покинуть мед. учреждение. Состояние девушки оценивается как тяжелое. На данный момент она находится в условиях стационара. Больше за медицинской помощью не обращались, об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба Минздрава Прикамья.
Ранее стало известно, что девушке два раза выстрелили в спину, два раза в ногу и один раз в живот. Молодому человеку повезло несколько больше, пуля попала в пятку левой ноги. Однако ведомство эту информацию не подтверждает, поскольку это относится к персональным данным потерпевших и врачебной тайне.
На звуковые сигналы сотрудников правоохранительных органов водитель не реагировал и попытался скрыться. После чего полицейские совершили несколько предупредительных выстрелов, а после чего — по колесам автомобиля. Служебное оружие было применено в соответствии с законом «О полиции». По сообщению полиции, за рулем находился 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль передвигался без номеров, которые, как оказалось, были сняты с регистрационного учета.
Дело было взято под контроль Председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина.