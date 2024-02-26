В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненных после обстрела «Лады» полицией

На звуковые сигналы сотрудников правоохранительных органов водитель не реагировал и попытался скрыться. После чего полицейские совершили несколько предупредительных выстрелов, а после чего — по колесам автомобиля. Служебное оружие было применено в соответствии с законом «О полиции». По сообщению полиции, за рулем находился 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль передвигался без номеров, которые, как оказалось, были сняты с регистрационного учета.