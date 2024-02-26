В Пермь приедет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин

Инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию в начале 2024 года, она находится на улице Леонова, 84. Даты начала работы медучреждения пока нет — чиновники ее не называют. Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре находится 12 коек реанимации, амбулаторно-диагностическое отделение рассчитано на 80 посещений в смену.