В Пермь приедет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
В краевую столицу 27 февраля с рабочим визитом приедет глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Газета «Звезда» со ссылкой на источники сообщает, что министр посетит авиационный техникум имени Швецова, новое здание галереи и краевую инфекционную больницу. Официально власти о визите не сообщали.
Инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию в начале 2024 года, она находится на улице Леонова, 84. Даты начала работы медучреждения пока нет — чиновники ее не называют. Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре находится 12 коек реанимации, амбулаторно-диагностическое отделение рассчитано на 80 посещений в смену.