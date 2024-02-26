properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Пермь 27 февраля приедет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин

В Пермь приедет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин

26 февраля 2024, 05:56
Фото: kremlin.ru

В Пермь 27 февраля приедет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин

Министру должны показать несколько объектов в городе.

В краевую столицу 27 февраля с рабочим визитом приедет глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Газета «Звезда» со ссылкой на источники сообщает, что министр посетит авиационный техникум имени Швецова, новое здание галереи и краевую инфекционную больницу. Официально власти о визите не сообщали.

Инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию в начале 2024 года, она находится на улице Леонова, 84. Даты начала работы медучреждения пока нет — чиновники ее не называют. Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре находится 12 коек реанимации, амбулаторно-диагностическое отделение рассчитано на 80 посещений в смену.

Читайте также:
В Перми продают помещение не открывшегося «Золотого яблока» почти за 300 млн рублейВ Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублейПермяков выселили из аварийного дома через суд
#Недвижимость#Пермь#Министр
Подпишитесь
Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета
Сегодня, 05:26
«Я им руки не пожимал». Экс-капитан пермского «Амкара» об отношении к судьям
Сегодня, 04:08
Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне на огромной глубине
Сегодня, 03:12
Звезда «Слова пацана» из Пермского края назвал школу самым ужасным местом
Сегодня, 04:40
Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем
Сегодня, 02:54
Повышенное давление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделе
Сегодня, 02:44