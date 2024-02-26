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В Перми на улице Липатова легковушка Hyunday врезалась в KIA RIO

В Перми на улице Липатова легковушка Hyunday врезалась в KIA RIO

26 февраля 2024, 05:57
Фото: скриншот видео телеграм-канала «ЧП Пермь| Новости»
Пострадавших нет, по факту автоаварии проводится проверка.

В Перми, 25 февраля в 1:30, на улице Липатова в направлении улицы Магистральной легковой автомобиль Hyunday Sonata врезался в KIA RIO. Инцидент произошел в районе дома 20. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба ГИБДД Перми.

За рулем Hyunday находилась 34-летняя женщина. По предварительной информации, девушка не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с другой легковой машиной, водителем которой был мужчина 56 лет. В результате KIA отбросило на фонарный столб.

Пострадавших нет, оба транспортных средства получили механические повреждения. По факту инцидента проводится проверка.

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#Видео#Происшествия#Пермь#Авария#Гибдд#Kia rio#Hyunday Sonata
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