В Перми на улице Липатова легковушка Hyunday врезалась в KIA RIO

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
В Перми, 25 февраля в 1:30, на улице Липатова в направлении улицы Магистральной легковой автомобиль Hyunday Sonata врезался в KIA RIO. Инцидент произошел в районе дома 20. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба ГИБДД Перми.
За рулем Hyunday находилась 34-летняя женщина. По предварительной информации, девушка не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с другой легковой машиной, водителем которой был мужчина 56 лет. В результате KIA отбросило на фонарный столб.
Пострадавших нет, оба транспортных средства получили механические повреждения. По факту инцидента проводится проверка.