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В Перми определился застройщик двух общественных центров

В Перми определился застройщик двух общественных центров

26 февраля 2024, 04:33
Фото: 1MI
Стоимость каждого здания — более 25 млн. 678 тыс. рублей.

Строительством общественных центров в Перми по ул. Борцов Революции, 153а и ул. Бродовское кольцо займётся ООО СК «Константа». Компания победила в двух открытых конкурсах, объявленных ГКУПК «Центр организации закупок», без снижения начальной (максимальной) цены — более 25 млн. 678 тыс. рублей за каждый. На информацию на сайте госзакупок первым обратил внимание «Новый компаньон».

Заметим, что при этом на строительство общественного центра в Средней Курье второй участник конкурса предлагал цену ниже на 78 тыс. руб., а на возведение центра в Свердловском районе два претендента на победу тоже снижали цену.

Вместимость каждого центра составит 49 человек, здесь смогут вести свою деятельность ТОСы, молодежные, общественные и иные организации города. Начало выполнения работ — 1 мая. Строительство двух общественных центров планируется завершить в конце 2024 года.

Кроме того, в ближайшие годы планируется построить еще три общественных центра — на улице Батумской, на улице Промысловой и на улице Кубанской.

Сейчас в Перми работает 48 общественных центров. Помещения в них власти предоставляют НКО (ТОСам, организациям патриотической направленности, молодёжи, советам ветеранов и пр.) на безвозмездной основе.

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#Общество#Пермь#Конкурс#Закупка#Общественный центр#Тос
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