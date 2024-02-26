В Перми определился застройщик двух общественных центров

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
Строительством общественных центров в Перми по ул. Борцов Революции, 153а и ул. Бродовское кольцо займётся ООО СК «Константа». Компания победила в двух открытых конкурсах, объявленных ГКУПК «Центр организации закупок», без снижения начальной (максимальной) цены — более 25 млн. 678 тыс. рублей за каждый. На информацию на сайте госзакупок первым обратил внимание «Новый компаньон».
Заметим, что при этом на строительство общественного центра в Средней Курье второй участник конкурса предлагал цену ниже на 78 тыс. руб., а на возведение центра в Свердловском районе два претендента на победу тоже снижали цену.
Вместимость каждого центра составит 49 человек, здесь смогут вести свою деятельность ТОСы, молодежные, общественные и иные организации города. Начало выполнения работ — 1 мая. Строительство двух общественных центров планируется завершить в конце 2024 года.
Кроме того, в ближайшие годы планируется построить еще три общественных центра — на улице Батумской, на улице Промысловой и на улице Кубанской.
Сейчас в Перми работает 48 общественных центров. Помещения в них власти предоставляют НКО (ТОСам, организациям патриотической направленности, молодёжи, советам ветеранов и пр.) на безвозмездной основе.