В РЭО отчитались о регистрации в федеральной системе учета ТКО более 7 тыс. человек

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Как сообщает gorod55.ru, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) также создала сайт с действующей информацией о ФГИС УТКО.
Согласно комментарию главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в настоящее время сведения во ФГИС УТКО поступают от 85 российских регионов, 3718 органов местного самоуправления, 182 регоператоров. Такая информация достаточно часто актуализируется на сайте. В системе уже числятся свыше семи тысяч пользователей. ФГИС УТКО способствует большей прозрачности отрасли по обращению с отходами, при этом выступая очередным шагом для формирования экономики замкнутого цикла в России.
В качестве пользователей системы выступают поставщики информации — регионы России, регоператоры и представители РЭО.
Для всех россиян доступны сведения о существующих и только готовящихся к запуску в эксплуатацию объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и статистические данные ФГИС УТКО.
Замглавы Российского экологического оператора по цифровизации Алексей Буров пообещал, что эксперты РЭО будут оперативно отвечать на запросы пользователей, консультировать по взаимодействию с ФГИС УТКО. В частности, речь идет о размещении данных в соответствии с нормами законодательства. На сайте доступны подробные видеоуроки на эту тему, каждую неделю организуют видеосовещания с возможностью диалога.
За период с начала работы службы поддержки было отправлено порядка трех тысяч заявок.
ППК «РЭО» была учреждена в рамках указа главы государства 14 января 2019 года. РЭО трудится над формированием комплексной системы обращения с ТКО в стране. В национальном проекте «Экология» указано, что это требуется для снижения объемов захоронения отходов и уменьшения экологической нагрузки на россиян. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% объема мусора и сокращения на 50% направляемых на свалки отходов. Для достижения таких нормативов требуется построение экономики замкнутого цикла.