В РЭО отчитались о регистрации в федеральной системе учета ТКО более 7 тыс. человек

ППК «РЭО» была учреждена в рамках указа главы государства 14 января 2019 года. РЭО трудится над формированием комплексной системы обращения с ТКО в стране. В национальном проекте «Экология» указано, что это требуется для снижения объемов захоронения отходов и уменьшения экологической нагрузки на россиян. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% объема мусора и сокращения на 50% направляемых на свалки отходов. Для достижения таких нормативов требуется построение экономики замкнутого цикла.