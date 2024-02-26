В Сибири депутаты поддерживают педагогов

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В Алтайском крае был представлен проект закона, который призван защитить педагогов от оскорблений, пишет sibdepo.ru.
Глава региона Виктор Томенко предложил этот законопроект на рассмотрение депутатов. Если он будет принят, то педагоги получат право на защиту от оскорблений и насилия.
Все эти меры направлены на повышение авторитета профессии учителя. Обсуждение данного документа состоится 29 февраля на сессии.