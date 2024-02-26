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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В Сибири депутаты поддерживают педагогов

26 февраля 2024, 16:10
В Сибири депутаты выступают в защиту учителей. Они намерены увеличить статус этой профессии.

В Алтайском крае был представлен проект закона, который призван защитить педагогов от оскорблений, пишет sibdepo.ru.

Глава региона Виктор Томенко предложил этот законопроект на рассмотрение депутатов. Если он будет принят, то педагоги получат право на защиту от оскорблений и насилия.

Все эти меры направлены на повышение авторитета профессии учителя. Обсуждение данного документа состоится 29 февраля на сессии.

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