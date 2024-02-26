ВТБ и банк «Открытие» анонсировали основной этап интеграции в конце апреля

По данным заместителя президента — главы правления ВТБ Георгия Горшкова, в последние годы ВТБ уже доводилось осуществлять процессы интеграции в крупных российских регионах. Он указал: наиболее важная стадия слияния бизнесов ВТБ и «Открытия» намечается на весну и завершится до конца 2024 года. В ходе слияния в состав ВТБ войдут две с половиной сотни офисов «Открытия». Об этом информирует inkazan.ru.