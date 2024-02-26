properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

ВТБ и банк «Открытие» анонсировали основной этап интеграции в конце апреля

ВТБ и банк «Открытие» анонсировали основной этап интеграции в конце апреля

26 февраля 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney
Главный этап интеграции ВТБ и банка «Открытие» пройдет во второй половине апреля. Сообщается, что процесс интеграции был запущен после того, как в декабре 2022 года Банк России анонсировал решение продать 100% акций банка «Открытие» ВТБ по рыночной цене.

По данным заместителя президента — главы правления ВТБ Георгия Горшкова, в последние годы ВТБ уже доводилось осуществлять процессы интеграции в крупных российских регионах. Он указал: наиболее важная стадия слияния бизнесов ВТБ и «Открытия» намечается на весну и завершится до конца 2024 года. В ходе слияния в состав ВТБ войдут две с половиной сотни офисов «Открытия». Об этом информирует inkazan.ru.

Георгий Горшков отметил, что в ВТБ серьезно подошли к вопросу подготовки активной фазы передачи розничного бизнеса, и теперь ожидается, что для всех клиентов слияние окажется максимально простой процедурой.

Часть клиентов «Открытия» уже находятся на обслуживании в ВТБ. С середины апреля перевести счета в ВТБ смогут все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия». В соответствии с уже существующими договорами, включая ипотечные договоры и договоры по автокредитам, процентная ставка для таких клиентов не будет корректироваться, а по депозитам и накопительным счетам новых клиентов ждут новые условия.

Георгий Горшков также добавил, что клиенты получат дополнительные предложения, направленные на максимально бесшовную интеграцию в инфраструктуру ВТБ. Таким образом, переход на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов «Открытия» запланирован максимально удобным образом, заключил он.

Постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ идет с декабря 2023 года. Всего в 2024 году в ходе интеграции под брендом ВТБ окажутся более 250 офисов «Открытия». Фактическое завершение слияния бизнесов двух банков ожидается в конце 2024 года.

Подпишитесь
На месте киосков напротив ЦУМа оборудуют зоны отдыха и газоны
Сегодня, 12:02
В Черняевском лесу сорваны работы по благоустройству
Сегодня, 13:59
«Молот» уступил ХК «Сокол» в третьем матче серии плей-офф
Сегодня, 15:25
В микрорайоне ДКЖ без горячей воды и тепла останутся сотни пермяков
Сегодня, 12:43
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненных после обстрела «Лады» полицией
Сегодня, 11:33
Проголосовали двое умерших и дети. УК в Закамске фальсифицирует протоколы собраний
Сегодня, 08:58