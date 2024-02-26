ВТБ и банк «Открытие» анонсировали основной этап интеграции в конце апреля

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
По данным заместителя президента — главы правления ВТБ Георгия Горшкова, в последние годы ВТБ уже доводилось осуществлять процессы интеграции в крупных российских регионах. Он указал: наиболее важная стадия слияния бизнесов ВТБ и «Открытия» намечается на весну и завершится до конца 2024 года. В ходе слияния в состав ВТБ войдут две с половиной сотни офисов «Открытия». Об этом информирует inkazan.ru.
Георгий Горшков отметил, что в ВТБ серьезно подошли к вопросу подготовки активной фазы передачи розничного бизнеса, и теперь ожидается, что для всех клиентов слияние окажется максимально простой процедурой.
Часть клиентов «Открытия» уже находятся на обслуживании в ВТБ. С середины апреля перевести счета в ВТБ смогут все владельцы дебетовых карт, вкладчики и заемщики «Открытия». В соответствии с уже существующими договорами, включая ипотечные договоры и договоры по автокредитам, процентная ставка для таких клиентов не будет корректироваться, а по депозитам и накопительным счетам новых клиентов ждут новые условия.
Георгий Горшков также добавил, что клиенты получат дополнительные предложения, направленные на максимально бесшовную интеграцию в инфраструктуру ВТБ. Таким образом, переход на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов «Открытия» запланирован максимально удобным образом, заключил он.
Постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ идет с декабря 2023 года. Всего в 2024 году в ходе интеграции под брендом ВТБ окажутся более 250 офисов «Открытия». Фактическое завершение слияния бизнесов двух банков ожидается в конце 2024 года.