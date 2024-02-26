«Я им руки не пожимал». Экс-капитан пермского «Амкара» об отношении к судьям

Алексей Попов в 1995 году выступал за ФК «Звезда», через год начал играть в «Амкаре». В 2007 году стал капитаном, через год перешел играть в казанский «Рубин». В 2010 году вернулся в «Амкар», где играл еще три года. После закрытия «Амкара» стал тренировать футболистов «Звезды», 2019 году он ушел с поста старшего тренера.