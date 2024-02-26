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Экс-капитан пермского «Амкара» Попов назвал большинство судей неадекватными

«Я им руки не пожимал». Экс-капитан пермского «Амкара» об отношении к судьям

26 февраля 2024, 04:08
Фото: properm.ru

Экс-капитан пермского «Амкара» Попов назвал большинство судей неадекватными

Худшим тренером для Попова был Александр Гвардис.
Сюжет
Амкар

Бывший капитан пермского ФК «Амкар» и экс-старший тренер ФК «Звезда» Алексей Попов рассказал о своем отношении к судьям. Он отметил, что во время карьеры ему было противно подходить ко многим судьям после матчей: «Я им руки не пожимал». Большинство судей, по мнению футболиста, были неадекватными. Часто такое судейство происходило из-за статуса «Амкара», так как он был ниже других команд.

Худшим судьей для Попова был Александр Гвардис: «Он убивал нас в Первой лиге. Вы даже не представляете, как там судьи убивают, Гвардис был одним из таких», — пояснил Попов изданию legalbet.ru.

Алексей Попов в 1995 году выступал за ФК «Звезда», через год начал играть в «Амкаре». В 2007 году стал капитаном, через год перешел играть в казанский «Рубин». В 2010 году вернулся в «Амкар», где играл еще три года. После закрытия «Амкара» стал тренировать футболистов «Звезды», 2019 году он ушел с поста старшего тренера.

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#Пермь#Амкар#ФК Звезда#Алексей Попов#Фк амкар
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