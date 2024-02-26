«Я им руки не пожимал». Экс-капитан пермского «Амкара» об отношении к судьям

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Бывший капитан пермского ФК «Амкар» и экс-старший тренер ФК «Звезда» Алексей Попов рассказал о своем отношении к судьям. Он отметил, что во время карьеры ему было противно подходить ко многим судьям после матчей: «Я им руки не пожимал». Большинство судей, по мнению футболиста, были неадекватными. Часто такое судейство происходило из-за статуса «Амкара», так как он был ниже других команд.
Худшим судьей для Попова был Александр Гвардис: «Он убивал нас в Первой лиге. Вы даже не представляете, как там судьи убивают, Гвардис был одним из таких», — пояснил Попов изданию legalbet.ru.
Алексей Попов в 1995 году выступал за ФК «Звезда», через год начал играть в «Амкаре». В 2007 году стал капитаном, через год перешел играть в казанский «Рубин». В 2010 году вернулся в «Амкар», где играл еще три года. После закрытия «Амкара» стал тренировать футболистов «Звезды», 2019 году он ушел с поста старшего тренера.