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С 19 по 25 февраля в 13 ДТП на улицах Перми травмированы 17 человек

За минувшую неделю в ДТП на улицах Перми пострадали 17 человек

26 февраля 2024, 05:44
Фото: 1MI

С 19 по 25 февраля в 13 ДТП на улицах Перми травмированы 17 человек

Задержаны 57 водителей «под градусом».
Сюжет
Дтп

С 19 по 25 февраля на территории Перми зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В них 17 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних, сообщают в Госавтоинспекции Перми.

Инспекторами остановлены 57 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 26 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и 10 человек сели за руль с признаками опьянения повторно.

Задержан 31 водитель, которые управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Зафиксированы 11 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 251 нарушение, связанное с тонировкой стекол. Также за неделю зафиксированы 57 нарушений правил перевозки детей.

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#Происшествия#Дтп#Гибдд#Статистика#Транспорт
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