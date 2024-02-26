За минувшую неделю в ДТП на улицах Перми пострадали 17 человек

Инспекторами остановлены 57 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 26 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и 10 человек сели за руль с признаками опьянения повторно.