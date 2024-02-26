За минувшую неделю в ДТП на улицах Перми пострадали 17 человек

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
С 19 по 25 февраля на территории Перми зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В них 17 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних, сообщают в Госавтоинспекции Перми.
Инспекторами остановлены 57 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 26 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования и 10 человек сели за руль с признаками опьянения повторно.
Задержан 31 водитель, которые управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Зафиксированы 11 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 251 нарушение, связанное с тонировкой стекол. Также за неделю зафиксированы 57 нарушений правил перевозки детей.