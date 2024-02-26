Завтра в Осе простятся с удостоенным Медали за отвагу участником СВО

Алексей родился в селе Богомягково. В детстве жил в Монастырке и учился в Богомягковской школе. После школы окончил училище №45 и получил профессию водителя. В армии он служил в воздушно-десантных войсках. Когда была объявлена мобилизация сам пришел за повесткой. За боевые заслуги в конце прошлого года он был награжден Медалью за отвагу. Последний раз он звонил сестре в день гибели — 30 января.