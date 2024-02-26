Завтра в Осе простятся с удостоенным Медали за отвагу участником СВО

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Завтра, 27 февраля, в Осе пройдет прощание с погибшим в ходе СВО земляком, Алексеем Пинягиным. Об этом в своем паблике сообщает администрация Осинского округа.
Алексей родился в селе Богомягково. В детстве жил в Монастырке и учился в Богомягковской школе. После школы окончил училище №45 и получил профессию водителя. В армии он служил в воздушно-десантных войсках. Когда была объявлена мобилизация сам пришел за повесткой. За боевые заслуги в конце прошлого года он был награжден Медалью за отвагу. Последний раз он звонил сестре в день гибели — 30 января.
Гражданская панихида состоится 27 февраля в 10:00 возле Осинского центра культуры и досуга по адресу: Оса, ул. М. Горького, 71.