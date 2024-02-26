Завтра в Соликамске простятся с убитым на СВО младшим сержантом

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В ходе СВО погиб младший сержант Роман Мазунин из Соликамска. Прощание с ним состоится завтра, 27 февраля, в 10:00 в ДК завода «Урал». Как сообщают в пресс-службе администрации Соликамского городского округа, мужчина родился 2 сентября 1990 года, окончил школу №14, а затем ПТУ №64. После учебы Роман работал на градообразующих предприятиях Соликамска.
СВО началась 24 февраля 2022 года, сроки завершения ее неизвестны. О погибших сообщают власти районов и округов, а также родственники военнослужащих. Официальной информации о том, сколько участников СВО погибло, нет.