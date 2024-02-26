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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Соликамске просятся с 33-летним погибшим на СВО военнослужащим

Завтра в Соликамске простятся с убитым на СВО младшим сержантом

26 февраля 2024, 13:06
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В Соликамске просятся с 33-летним погибшим на СВО военнослужащим

До участия в СВО молодой человек работал на градообразующих предприятиях.

В ходе СВО погиб младший сержант Роман Мазунин из Соликамска. Прощание с ним состоится завтра, 27 февраля, в 10:00 в ДК завода «Урал». Как сообщают в пресс-службе администрации Соликамского городского округа, мужчина родился 2 сентября 1990 года, окончил школу №14, а затем ПТУ №64. После учебы Роман работал на градообразующих предприятиях Соликамска.

СВО началась 24 февраля 2022 года, сроки завершения ее неизвестны. О погибших сообщают власти районов и округов, а также родственники военнослужащих. Официальной информации о том, сколько участников СВО погибло, нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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