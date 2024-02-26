Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета

Юрист отмечает, что в ряде случаев суды признают «свободное использование» — правомерное использование произведения без согласия автора в установленных законом случаях. В частности, речь идет о деле против «Вконтанте», которые создали электронные стикеры с изображением «Ждуна», доступные всем пользователям ВКонтакте. Судом сделан вывод, что коллективными усилиями российских пользователей был создан самостоятельный медиаобъект — пародийный интернет-мем «Ждун». В силу п. 4 ст. 1274 ГК РФ создание произведения в жанре пародии и использование этой пародии допускаются без согласия автора или правообладателя. Правомерным было признано и использование «Ждуна» блогером Дмитрием Портнягиным. Суд по интеллектуальным правам ссылается на то, что произведение было использовано в качестве реквизита, без цели рекламы.