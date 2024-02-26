Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Московское агентство «Си Ди Лэнд контакт» с 2021 года судится с пермскими предпринимателями из-за использования изображения «Ждуна». Всего в Арбитражный суд Пермского края с 2021 года поступило десять исков, все они обращены к предпринимателем, и только в единственном случае — к оптовой компании «Рост-Н». Как правило, суммы исков составляют от 25 до 50 тыс. рублей. В большинстве случаев речь идет либо о мягкой игрушке «Ждун», либо о наклейках на ногти для маникюра с его изображением.
Последний для пермяков на сегодня иск московской компании по делу о «Ждуне» рассмотрел Индустриальный районный суд. Изначально он был подан в арбитраж, но ответчица Анна Гилева ходатайствовала о передаче дела по подсудности в суд общей юрисдикции. Еще один иск про «Ждуна» был рассмотрен в Мотовилихинском районном суде, там требования к продавцу игрушек Людмиле Латалиной были удовлетворены.
Фирма «Си Ди Лэнд контакт» создана в 2010 году продюсером и певцом Юрием Цейтлиным. Он же создавал еще несколько фирм со сходными названиями, например CDLand music или CDLand media (юридическое лицо ООО «Си Ди ленд медиа»). Последняя также судилась об авторских правах с пермяками, в 2010 году юристы компании отстаивали авторские права на песни певца Трофима и на изображения героев сериала «Любовь в большом городе-2».
Как указывается в открытых данных о фирме Цейтлина, CDLand Contact (ООО «Си Ди Лэнд контакт») — компания, специализирующаяся на защите интеллектуальной собственности, отслеживании нарушений и представлении интересов держателей брендов и товарных знаков в судах». За всё время существования компания подала более 500 исков по всей России об авторских, интеллектуальных правах и о правах на товарные знаки. Уже в 2024 году компания Цейтлина подала исков на 27 млн рублей.
Интересно, что в 2017 году Цейтлин заявлял про создание мультсериала про «Ждуна», но о его съемках позднее публично нигде не заявлялось.
В 2017 году CDLand Contact заключила лицензионный договор с художницей и автором скульптуры Маргрит ван Бреворт (Нидерланды), автором интернет-мема «Ждун», после чего начала массированно взыскивать деньги за его использование. Лицензионная территория «Ждуна» — Россия, Казахстан и Беларусь. Действие лицензионного соглашения с Бреворт истекало в 2022 году. В открытых данных есть указание на то, что сейчас CDLand Contact обладает одним товарным знаком («Ждун») и подана заявка на обладание изображением статуи Бреворт Homunculus loxodontus (он же «Ждун»).
«Подобные массовые иски указывают на существование большого количества нарушений авторских прав. Российские предприниматели зачастую предпочитают не заключать лицензионные договоры, а реализовывать контрафактную продукцию. Нередко предприниматели даже не задумываются о том, что могут нарушать интеллектуальные права, используя чье-либо произведение», — пояснил журналисту Properm.ru Роман Ахметов, адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры».
Юрист отмечает, что в ряде случаев суды признают «свободное использование» — правомерное использование произведения без согласия автора в установленных законом случаях. В частности, речь идет о деле против «Вконтанте», которые создали электронные стикеры с изображением «Ждуна», доступные всем пользователям ВКонтакте. Судом сделан вывод, что коллективными усилиями российских пользователей был создан самостоятельный медиаобъект — пародийный интернет-мем «Ждун». В силу п. 4 ст. 1274 ГК РФ создание произведения в жанре пародии и использование этой пародии допускаются без согласия автора или правообладателя. Правомерным было признано и использование «Ждуна» блогером Дмитрием Портнягиным. Суд по интеллектуальным правам ссылается на то, что произведение было использовано в качестве реквизита, без цели рекламы.
Еще одним активно-агрессивным сборщиком денег с предпринимателей, а теперь уже и с блогеров, стали аниме из сериала «Наруто». И теперь судится не какой-то российский покупатель прав на художественное произведение, а само TV TOKIO Corporation, расположенное в Токио.
С ноября прошлого года в разные суд России поступили уже несколько сотен исков от представителей токийской телекомпании. Как правило, интересы Наруто и его друзей (практически во всех исках идет защита авторских прав на художественное произведение) представляют местные юристы, специализирующиеся на массовой защите авторских прав.
Так, в Перми несколько исков сопровождает юрист Александр Кузнецов. Он же заключил мировое соглашение по иску TV TOKIO Corporation к предпринимателю по иску в Калмыкии, следует из материалов арбитражного суда. Ранее юрист руководил пермской АНО «Защита интеллектуальной собственности „Основа 59“». Организация была зарегистрирована в 2011 году и просуществовала до 2019 года, занималась защитой прав на «Свинок Пеппа» и «Мишек Тедди» от лица британских правообладателей. Связаться с ним и его коллегой Константином Ивановым не удалось — известные редакции номера не отвечали.
«Однако и правообладатель может злоупотреблять своим правом. Известны случаи, когда после выплаты нарушителем компенсации в претензионном порядке правообладатель возвращал уплаченную сумму и подавал иск, надеясь взыскать больший размер компенсации», — рассказывает адвокат Роман Ахметов.
Юристы уточняют, что злоупотребление правом не отменяет правовой нигилизм предпринимателей. Они сами должны понимать, что изображения на товаре могут принадлежать конкретным авторам, и требовать с них компенсацию правообладатели имеют полное право. Как отмечают опрошенные журналистом Properm.ru участники подобных процессов: «Нам проще заплатить раз в год по мировому соглашению „дань“ юридической фирме, чем заморачиваться уплатой авторских за каждую футболку со Ждуном или Наруто».
Еще один момент отмечают предприниматели: часто они не знают, закупая большую партию товара, какие именно изображения будут на детской одежде или тетрадках. Производители (и чаще из Поднебесной) же поставляют товар с модными среди детей изображениями героев мультфильмов или известных интернет-мемов.
Прецеденты с регистрацией прав на изображения и названия популярных книг в прошлом году появились в Перми. Художник Борис Матросов не смог оспорить факт использования своего творения — фразы «Счастье не за горами» бизнесменом Алексеем Мальцевым из Нытвы. В минувший вторник, 9 января, Палата по патентным спорам вынесла решение, в котором отказала в удовлетворении заявления. Матросов намерен далее отстаивать свое «Счастье». Одновременно с тем ювелирный бренд «Сереброника» судится с писателем Алексеем Ивановым за его право на бренд «Сердце Пармы».
*Ждун — распространенное в интернете название скульптуры Homunculus loxodontus — Гомункул слоноподобный), созданной в мае 2016 года голландской художницей Маргрит ван Бреворт. Стал известным интернет-мемом. Объект авторского права CDLand Contact.
**Хокаге — «Тень огня» (яп. 火影, досл. «Тень огня») — это Каге из Деревни Скрытого Листа. Хокаге является одним из пяти великих Каге, которые правят пятью главными деревнями шиноби. Все эти слова тем, кто не смотрел мультсериал «Наруто», скорее всего, не знакомы, но они тоже являются объектами авторских прав, которые защищают юристы от имени TV TOKIO Corporation.