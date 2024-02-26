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За попытку похищения шестилетней дочери житель Чусового 4 суток провел в ИВС

Житель Чусового пытался похитить дочь у бывшей супруги прямо у дома

26 февраля 2024, 06:22
Фото: 1MI

За попытку похищения шестилетней дочери житель Чусового 4 суток провел в ИВС

За это он четверо суток провел в спецприемнике.

Житель Чусового насильно забрал у матери и увез шестилетнюю дочь. После этого он четверо суток провел в спецприемнике, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

После развода бывшие супруги из Чусового заключили мировое соглашение о порядке осуществления родительских прав. Суд утвердил определенные дни, часы, места и условия встреч отца и дочери в присутствии матери.

Однако уже через месяц мужчина нарушил решение суда, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию ребенка».

Однако, мужчина не сделал для себя должных выводов. В один из дней он подкараулил мать и дочь возле дома, схватил девочку и, несмотря на сопротивление, посадил в свою машину. Женщина пыталась помешать бывшему мужу, во время конфликта ребенок все время плакал и звал маму, но отец оставался безучастен к детским слезам. В конце концов, он уехал вместе с девочкой. Впоследствии ребенка он вернул, но эта ситуация негативно сказалась на уязвимой детской психике.

По факту противоправных действий гражданина было составлено два протокола об административных правонарушениях. Рассмотрев материалы этого дела, суд вынес вердикт — четверо суток административного ареста.

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