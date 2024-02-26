Житель Чусового пытался похитить дочь у бывшей супруги прямо у дома

Однако, мужчина не сделал для себя должных выводов. В один из дней он подкараулил мать и дочь возле дома, схватил девочку и, несмотря на сопротивление, посадил в свою машину. Женщина пыталась помешать бывшему мужу, во время конфликта ребенок все время плакал и звал маму, но отец оставался безучастен к детским слезам. В конце концов, он уехал вместе с девочкой. Впоследствии ребенка он вернул, но эта ситуация негативно сказалась на уязвимой детской психике.