Житель Губахи в системе обворовывал банковский счет пожилой родственницы

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен внучатый племянник заявительницы. Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, что в августе к нему обратилась родная тетя его отца с просьбой помочь проверить сумму остатка на ее банковском счете. Обвиняемый при помощи своего смартфона осуществил вход в личный кабинет онлайн-банка родственницы, привязав имеющиеся счета к своему абонентскому номеру. Впоследствии, имея свободный доступ в личный кабинет потерпевшей, мужчина в течение месяца использовал ее деньги в личных целях. Он переводил различные суммы на счета третьих лиц, оплачивая услуги такси и доставку товаров, а также на карту своего отца, которой пользовался сам, расплачиваясь за покупки.