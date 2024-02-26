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Житель Губахи в системе обворовывал банковский счет пожилой родственницы

Житель Губахи в системе обворовывал банковский счет пожилой родственницы

26 февраля 2024, 05:03
Фото: 1MI
Женщина потеряла 32 тысячи рублей.

Завершено предварительное расследование уголовного дела о краже с банковского счета жителем Губахи. Жертвой 39-летнего мужчины стала его пожилая родственница, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре прошлого года в полицию Губахи обратилась пожилая женщина. Она сообщила о пропаже денег с ее счета в банке. Решив проверить остаток своих сбережений, заявительница обратилась в финансовое учреждение, где обнаружила, что на ее счетах находится маленькая сумма. Ущерб составил 32 тыс. рублей, которые были сняты путем переводов на посторонние счета.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен внучатый племянник заявительницы. Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, что в августе к нему обратилась родная тетя его отца с просьбой помочь проверить сумму остатка на ее банковском счете. Обвиняемый при помощи своего смартфона осуществил вход в личный кабинет онлайн-банка родственницы, привязав имеющиеся счета к своему абонентскому номеру. Впоследствии, имея свободный доступ в личный кабинет потерпевшей, мужчина в течение месяца использовал ее деньги в личных целях. Он переводил различные суммы на счета третьих лиц, оплачивая услуги такси и доставку товаров, а также на карту своего отца, которой пользовался сам, расплачиваясь за покупки.

Губахинцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Криминал#Губаха#Уголовное дело#Полиция
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