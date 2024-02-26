Жителя Прикамья обвинили в краже бочки с дачного участка

В отношении нытвенца было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Выяснилось, что фигурант дела был частым гостем дачного участка своего приятеля, в садоводческом некоммерческом товариществе около поселка Майский. На одном из соседних дачных участков обвиняемый заметил металлическую бочку.