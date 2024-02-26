properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Жителя Прикамья обвинили в краже бочки с дачного участка

Жителя Прикамья обвинили в краже бочки с дачного участка

26 февраля 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
Злоумышленник был ранее судим.

В Пермском крае 36-летнего жителя Нытвенского городского округа обвинили в краже бочки с дачного участка своего друга. Мужчина планировал похищение с декабря прошлого года. Об этом сообщило ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении нытвенца было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Выяснилось, что фигурант дела был частым гостем дачного участка своего приятеля, в садоводческом некоммерческом товариществе около поселка Майский. На одном из соседних дачных участков обвиняемый заметил металлическую бочку.

Прикамец добрался до СНТ на общественном транспорте и, вызвав спецтехнику, украл бочку. После похищения нытвенец сдал ее в ближайший пункт металлоприемки, вес бочки составил 666 кг. Мужчине удалось выручить с нее более 15 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан, а бочка возвращена законному обладателю. Ведомство отметило, что мужчина ранее был судим. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подросткамиВ Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу
#Пермский край#Кража#Преступления#Прикамье#Судимость#Украдено
Подпишитесь
Проголосовали двое умерших и дети. УК в Закамске фальсифицирует протоколы собраний
Сегодня, 08:58
Краевую инспекцию госжилнадзора Прикамья возглавил Михаил Ширяев
Сегодня, 10:57
Пермяк попал на шоу «Битва шефов» с рулетом из кролика
Сегодня, 09:27
Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
Сегодня, 11:15
Расписание двух пригородных электричек в Прикамье изменится с 1 марта
Сегодня, 07:46
Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета
Сегодня, 05:26