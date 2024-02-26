Жителя Прикамья обвинили в краже бочки с дачного участка

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:56
В Пермском крае 36-летнего жителя Нытвенского городского округа обвинили в краже бочки с дачного участка своего друга. Мужчина планировал похищение с декабря прошлого года. Об этом сообщило ГУ МВД по Пермскому краю.
В отношении нытвенца было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Выяснилось, что фигурант дела был частым гостем дачного участка своего приятеля, в садоводческом некоммерческом товариществе около поселка Майский. На одном из соседних дачных участков обвиняемый заметил металлическую бочку.
Прикамец добрался до СНТ на общественном транспорте и, вызвав спецтехнику, украл бочку. После похищения нытвенец сдал ее в ближайший пункт металлоприемки, вес бочки составил 666 кг. Мужчине удалось выручить с нее более 15 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан, а бочка возвращена законному обладателю. Ведомство отметило, что мужчина ранее был судим. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.