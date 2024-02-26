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Звезда «Слова пацана» из Пермского края назвал школу самым ужасным местом

Звезда «Слова пацана» из Пермского края назвал школу самым ужасным местом

26 февраля 2024, 04:40
Фото: кадр из сериала
Актер, родившийся в Лысьве, ушел из школы после девятого класса.

16-летний Ярослав Могильников, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана» (18+), рассказал о своем отношении к школе. По его словам, заканчивать девятый класс было тяжело, так как он параллельно был на съемках.

Учителя из-за съемок относились предвзято к парню, говорили, что он слишком много времени посвящает кино: «Учителя не воспринимали то, чем я занимаюсь. Самое ужасное, что в моей жизни было — это школа, не из-за образования, а из-за отношения учителей», — пояснил Могильников в интервью YouTube каналу «Макарена».

После интервью, которое идет почти два часа, в интернете начали появляться короткие фрагменты из него. Один из них опубликован в Telegram-канале Алена Водонаевой.

«Ярослав Могильников рассказал о том, что бросил школу. Ох уж этот переходный возраст», — прокомментировала фрагмент Водонаева, на котором Могильников не может вспомнить дату крещения Руси и рассказать, что было в 1812 году.

При этом из фрагмента и комментария Водонаевой можно сделать вывод, что Могильников «бросил школу» о чем и написали некоторые СМИ, однако это не так. Он закончил девять классов и сейчас собирается поступать в киноколледж в Москве.

«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края
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