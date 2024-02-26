Звездные парикмахеры назвали самые модные прически лета-2024

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Специалисты выделили несколько остромодных стилей: объемные кудри и различные вариации небрежно уложенных волос, вдохновленных модой 80-х. В списке модных стрижек представлены маллет, шегги и «волчья стрижка», пишет 360tv.ru.
Кроме того, в перечень модных причесок входят свободные бохо-косы, очень короткие стрижки и аккуратные гладкие хвосты.
Трендовыми цветами волос являются чистый платиновый блонд и малиновый оттенок для брюнеток.