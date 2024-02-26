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Published Сегодня, 16:21

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Updated Сегодня, 16:24

Звездные парикмахеры назвали самые модные прически лета-2024

26 февраля 2024, 16:21
Знаменитые парикмахеры Салли Хершбергер и Джен Аткин поделились информацией о самых популярных прическах этим летом, в 2024 году. Они вдохновились стилем 80-х, чтобы создать список модных укладок, опубликованный в журнале Harper's Bazaar.

Специалисты выделили несколько остромодных стилей: объемные кудри и различные вариации небрежно уложенных волос, вдохновленных модой 80-х. В списке модных стрижек представлены маллет, шегги и «волчья стрижка», пишет 360tv.ru.

Кроме того, в перечень модных причесок входят свободные бохо-косы, очень короткие стрижки и аккуратные гладкие хвосты.

Трендовыми цветами волос являются чистый платиновый блонд и малиновый оттенок для брюнеток.

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