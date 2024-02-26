Звездные парикмахеры назвали самые модные прически лета-2024

Знаменитые парикмахеры Салли Хершбергер и Джен Аткин поделились информацией о самых популярных прическах этим летом, в 2024 году. Они вдохновились стилем 80-х, чтобы создать список модных укладок, опубликованный в журнале Harper's Bazaar.