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Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту

Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту

27 февраля 2024, 05:07
Фото: 1MI
Компания по факту не выполняет полетов уже почти два года

На очередном заседании межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных рейсов рассмотрят вопрос о рейсах авиакомпании Royal Flight. Планируется отозвать допуски на полеты компании, в частности, из Перми. Первым внимание на сообщение Росавиации обратил Business Class.

На повестке дня заседания, дата которого не обозначена, отзыв у перевозчика разрешений на полеты по 473 направлениям из разных городов России за рубеж.

Также в списке есть 21 маршрут из Перми по направлениям:

  • Акаба (Иордания);
  • Барселона, Пальма-де-Майорка (Испания);
  • Варадеро (Куба);
  • Джерба, Монастир, Энфида (Тунис);
  • Занзибар (Танзания);
  • Ираклион, Корфу, Родос, Салоники (Греция);
  • Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх (Египет);
  • Канкун (Мексика);
  • Ларнака (Кипр);
  • Санья (Китай);
  • Утапао (Таиланд);
  • Фуджейра (ОАЭ);
  • Эйлат (Израиль).

Royal Flight это российская авиакомпания, выполнявшая чартерные авиаперевозки в интересах туроператоров Coral Travel и Sunmar. В действующем расписании пермского аэропорта рейсов этого перевозчика нет.

В апреле 2023 года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании. Решение было принято по заявлению самого перевозчика, говорилось в материалах ведомства. Фактически выполнять рейсы Royal Flight, парк которой состоял только из американских Boeing, прекратила еще в марте 2022 года, отмечает издание.

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#Авиа перевозки#Росавиация#Транспорт#Международный аэропорт пермь#Международные авиамаршруты
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