Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
На очередном заседании межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных рейсов рассмотрят вопрос о рейсах авиакомпании Royal Flight. Планируется отозвать допуски на полеты компании, в частности, из Перми. Первым внимание на сообщение Росавиации обратил Business Class.
На повестке дня заседания, дата которого не обозначена, отзыв у перевозчика разрешений на полеты по 473 направлениям из разных городов России за рубеж.
Также в списке есть 21 маршрут из Перми по направлениям:
Royal Flight это российская авиакомпания, выполнявшая чартерные авиаперевозки в интересах туроператоров Coral Travel и Sunmar. В действующем расписании пермского аэропорта рейсов этого перевозчика нет.
В апреле 2023 года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании. Решение было принято по заявлению самого перевозчика, говорилось в материалах ведомства. Фактически выполнять рейсы Royal Flight, парк которой состоял только из американских Boeing, прекратила еще в марте 2022 года, отмечает издание.