Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту

В апреле 2023 года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании. Решение было принято по заявлению самого перевозчика, говорилось в материалах ведомства. Фактически выполнять рейсы Royal Flight, парк которой состоял только из американских Boeing, прекратила еще в марте 2022 года, отмечает издание.