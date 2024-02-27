properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В некоторых домах Свердловского района Перми отключат воду

Без воды на этой неделе останутся некоторые жители Свердловского района

27 февраля 2024, 12:14
Фото: fusionbrain.ai

В некоторых домах Свердловского района Перми отключат воду

Часть пермяков будет вынуждена остаться без водоснабжения на сутки.

На этой неделе в Перми запланированы отключения воды. Причиной неполадок станут планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы на сетях, предупреждает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».

В четверг, 29 февраля, с 9:30 до 22:00 водоснабжения не будет по адресам:

  • Балхашская, 135;
  • Самаркандская, 112, 164.

А 1 марта с 10:00 до 10:00 2 марта отключат воду в домах по улицам:

  • Емельяна Ярославского, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8;
  • Куйбышева, 145;
  • Лодыгина, 3, 3а;
  • Яблочкова, 26/1.

Об аварийных ситуациях на водопроводе необходимо сообщать в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по телефону 8(342) 2100-680 или 068 (со стационарных телефонов).

Читайте также:
На правом берегу Камы тысячи пермяков останутся без воды на целые суткиСвердловский район Перми частично останется без воды. Где пройдут отключенияЦерковь, школа и многоэтажки. Где в Перми отключат воду в ближайшие дни?
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
Подпишитесь
В России сбои в работе Telegram, YouTube и «Вконтакте»
Сегодня, 10:38
В Перми начался судебный процесс по делу тюремного криминального авторитета**
Сегодня, 07:41
Скончалась 26-летняя учительница пермской школы «Дуплекс»
Сегодня, 09:22
Это для шиншилл! Пермяк с огромной партией конопли остался на свободе
Сегодня, 08:33
Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана
Сегодня, 08:29
«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни
Сегодня, 07:27