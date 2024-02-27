Без воды на этой неделе останутся некоторые жители Свердловского района

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На этой неделе в Перми запланированы отключения воды. Причиной неполадок станут планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы на сетях, предупреждает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».
В четверг, 29 февраля, с 9:30 до 22:00 водоснабжения не будет по адресам:
А 1 марта с 10:00 до 10:00 2 марта отключат воду в домах по улицам:
Об аварийных ситуациях на водопроводе необходимо сообщать в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по телефону 8(342) 2100-680 или 068 (со стационарных телефонов).