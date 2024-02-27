Бывший акционер «Метафракса» не смог обжаловать изъятие акций компании

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Арбитражный суд Уральского федерального округа сегодня отказал в удовлетворении кассационной жалобы бывшего акционера АО «Метафракс Кемикалс» — АО «Метахолдинг» об изъятии с себя в доход РФ акций компании. На решение суда первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
8 сентября 2023 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ 97% акций АО «Метафракс Кемикалс», принадлежавших АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Это решение устояло в апелляционной инстанции.
С 1 февраля 2024 года «Росхим» назначен управляющей организацией пермского АО «Метафракс Кемикалс». Решение принято собранием акционеров химического предприятия, сообщил «Росхим».
Согласно решению BOCA, лицом, имеющим право действовать от имени «Метафракс Кемикалс» без доверенности является «Росхим» в лице его гендиректора Эдуарда Давыдова. Так, «Метафракс Кемилакс» сохранит свои полномочия управляющей организации в отношении своих дочерних компаний. Альберт Худайбирдин назначен исполнительным директором АО. Ранее он занимал должность генерального директора.
Многопрофильный холдинг «Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии и является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Компания выпускает 12 наименования химической продукции, в числе которых формальдегид, меламин и смолы синтетического применения. Производственная мощность группы сконцентрирована в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы). Производственные площадки расположены в Прикамье и Подмосковье.